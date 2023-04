Los accidentes laborales mortales en la Comunitat Valenciana han subido un 20,3 por ciento en 2022, hasta alcanzar los 77 fallecimientos según los datos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud

--Invassat-- recabados por CCOO y UGT. Asimismo, en 2022 se contabilizaron en la Comunitat 52.978 accidentes de trabajo, cifra que supone un aumento del 5% respecto al año anterior.

Según los datos ofrecidos por los síndicatos CCOO y UGT en rueda de prensa, el mayor aumento ha estado en los accidentes no traumáticos

--infartos, enfermedades cerebrovasculares, etc-- un 27% mientras que los accidentes traumáticos han aumentado en un 5%.

Así, lo han expuesto este miércoles el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO PV, Jaume Mayor, y la vicepresidenta general de Salud Laboral, Medioambiente y Cooperación de UGT-PV, Marisa Baena en la presentación de la valoración anual sobre riesgos laborales donde han proporcionado los principales datos de siniestralidad en la Comunitat Valenciana en 2022. En el acto han mostrado las reivindicaciones de ambos sindicatos para mejorar las condiciones de los trabajadores ante el incremento de la siniestralidad.

El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO PV ha explicado que «no son datos buenos» dado que evidencian el problema de contención del nivel de siniestralidad. «Han aumentado los accidentes graves y mortales y es motivo de preocupación porque hay accidentes que son fácilmente evitables con una inversión mínima», ha apuntado.

En este sentido, ha adelantado que este viernes con motivo del Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, CCOO, UGT junto a la patronal y la administración autonómica firmarán un plan de choque para reducir la siniestralidad y llevar a cabo un control más exhaustivo de la evaluación y prevención de riesgos. «No se trata de tener una evaluación de riesgos y una prevención de riesgos laborales en el cajón sino que implica organizar la faena de manera que esa prevención esté desde el minuto uno y que aquellos accidentes que no se pueden evitar puedan minimizarse», ha manifestado Mayor.

El plan se basa «fundamentalmente» en el asesoramiento y las medidas dirigidas a reforzar la sensibilización, concienciación, vigilancia e información a las empresas.

Asimismo, ha indicado que los accidentes de trabajo son «solo» la punta del iceberg. «Lo que más llama la atención siempre son los accidentes traumáticos que son los que aparecen en la tele pero no hay que olvidar que hay accidentes no traumáticos que no ocurren en el puesto de trabajo pero que sí que están relacionadas con las condiciones laborales», ha aclarado.

En este sentido, Jaume Mayor ha subrayado que las estadísticas «esconden más de lo que muestran» ya que «muchas muertes no están reflejadas porque no ocurren en el trabajo a pesar de tener una vinculación con él».

Los datos ofrecidos por los sindicatos reflejan un incremento del 27% de los accidentes no traumáticos, mientras que los accidentes traumáticos crecen un 5%. Este incremento, según ha relatado el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO PV tienen relación con las nuevas dinámicas de trabajos instauradas a raíz de la pandemia.

"conectado todo el rato"

«La pandemia nos empujó a otras formas de trabajo y han derivado en riesgos diferentes a los clásicos. Estas formas de trabajo, que pueden hacer más fácil la conciliación, en muchos casos la hacen más difícil porque el trabajo se ha hecho más flexible pero para estar conectado todo el rato», ha afirmado.

Por su parte, vicepresidenta general de Salud Laboral, Medioambiente y Cooperación de UGT-PV ha reivindicado la figura del delegado de prevención sectorial o territorial --que en otras comunidades autónomas existe-- para poder asesorar a las pequeñas empresas ya que el 90% del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana son pymes y micropymes donde las organizaciones sindicales no tienen actuación. «Allá donde hay presencia sindical hay mejores condiciones de trabajo porque hay alguien vigilándolas», ha señalado.

Asimismo, Bauena ha apuntado que se espera que el plan de choque vaya acompañado del desarrollo de una estrategia estatal, a través de la estrategia valenciana, donde poder adecuar y poner sobre el terreno las especifidades de la Comunidad Valenciana que en accidentes graves y mortales «supera el índice de la incidencia estatal».

Finalmente, desde los sindicatos han propuesto una modificación de la normativa de prevención que «haga especial hincapié en el género y en la edad».