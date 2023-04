La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha acusado al presidente de la comunidad autónoma, Javier Lambán, de que durante el discurso que ha pronunciado en el acto institucional del Día de Aragón, ha aprovechado para «reivindicarse a sí mismo» y olvidarse de rendir cuentas «de sus principales fracasos».

Tras el acto institucional, que se ha desarrollado en el Palacio de la Aljafería, Javier Lambán ha desperdiciado la oportunidad de reivindicar y exhibir «el orgullo aragonés».

Del mismo modo, la portavoz 'popular' ha reprobado que Lambán no haya explicado el motivo por el que los aragoneses «somos los españoles que más impuestos pagamos», mientras en la comunidad autónoma hay que esperar meses para obtener cita de un especialista o ser intervenido quirúrgicamente.

Además, ha lamentado que cuando los aragoneses quieren ir a sus pueblos «tengan que discurrir por las peores carreteras». Algo que se ha añade a los recortes en ambulancias, ha apostillado Vaquero, para después indicar que «de todo eso» no se ha acordado Lambán en su discurso.

Fin de ciclo

Por otra parte, Mar Vaquero ha señalado que el ciclo del Partido Socialista en Aragón «ha acabado», argumentando que esta formación «no es capaz de rendir cuentas a los aragoneses y sigue comprometiendo el presente de todos los ciudadanos, al tiempo que poniendo en riesgo el futuro de nuestros hijos».

En referencia a la encuesta publicada este domingo por Heraldo de Aragón y realizada por A+M, Vaquero ha anotado que el Partido Popular «es la alternativa que están buscando los aragoneses a un PSOE totalmente agotado».

Igualmente, la portavoz 'popular' ha precisado que los datos de la encuesta reflejan «algo muy claro» y es que el PP «gana las elecciones, con diferencia». Ha esgrimido que, en este momento, lo más importante es transmitir a los aragoneses que la alternativa de gobierno que encarnan los 'populares' «va a ser posible y el cambio necesario está ya confirmado».

En esta línea, Mar Vaquero ha pedido «aunar el voto de centro-derecha», que no se desperdicie en partidos «que sabemos que no van a sacar ningún diputado», porque si no, esos votos sin representación «los ganará la izquierda, una izquierda que los aragoneses no quieren que lidere el nuevo gobierno».

Con respecto a la posibilidad de cerrar pactos de gobierno en el mes que resta hasta la cita electoral el próximo 28 de mayo, Mar Vaquero ha avanzado que los 'populares' seguirán trabajando porque no hay que confiarse. «El trabajo que hemos hecho hasta ahora es lo que nos ha hecho ganar la confianza de todos los aragoneses», ha zanjado.