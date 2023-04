El Gobierno de Aragón insiste en que "se llega en tiempo" a la unión de estaciones y la DPH sigue sin disipar sus dudas

El Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca, la empresa propietaria de la estación de esquí de Astún y Aramón han constituido este miércoles la comisión de seguimiento del proyecto de la unión de las estaciones de esquí de los valles pirenaicos del Aragón y Tena. La consejera de Economía, Marta Gastón, ha aseverado que «se llega en tiempo» y se cumplirán los plazos para recibir los fondos europeos, mientras que el presidente de la Diputación, Miguel Gracia, sigue sin disipar sus dudas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha dejado claro que el Gobierno tiene «disipadas» sus dudas sobre los plazos: «Hemos sacado cronogramas y estudios, y se ha aprobado la declaración de interés autonómico».

Ha recalcado que el Ejecutivo aragonés ha impulsado el proyecto «sobre todo porque había una petición unánime de las comarcas, los municipios del Pirineo y la asociaciones empresariales, una petición histórica y anhelada», y también «se ha empleado a fondo» para conseguir los fondos europeos de 26,4 millones de euros.

Aliaga ha manifestado que este proyecto es «el objetivo de todos» y no debe haber ningún «entorpecimiento», sino que se debe ejecutar la inversión «con todas las garantías ambientales», de forma que «la intención de todos es que este proyecto cumpla todos los requisitos para que sea una realidad y se pueda cumplir nuestro anhelo y el de todo el territorio».

El vicepresidente ha sido claro: «No hay ningún plan B», ya que esto solo ocurre «en situaciones de emergencia», sino que «hay un convenio aprobado por el Consejo de Gobierno y unos fondos aprobados en la Conferencia Sectorial, está todo sobre la mesa».

Marta Gastón ha dado por seguro que se cumplirán los plazos y que el proyecto «es más que ejecutable», dejando «patente» la garantía de que se llevará a término, mencionando la «experiencia» de los responsables del proyecto. La consejera ha dicho que la DPH presuponía unos plazos «que nada tienen que ver con lo que en la práctica se requiere para llegar en tiempo y forma».

Ha confiado en que todas las partes «se pongan de acuerdo», insistiendo en que «los plazos encajan», tras lo que ha considerado que la posición de la DPH a este respecto «no se sostenía en cuanto a las certezas técnicas que tenían». El director general de Aramón, Antonio Gericó, ha apuntado que el 50 por ciento de las obras tienen que estar terminadas en diciembre de 2024, el cien por cien en diciembre de 2025 y la justificación debe realizarse en junio de 2026.

Miguel Gracia ha dejado claro que no ha disipado sus dudas sobre el cumplimiento de los plazos, motivo por el que ha pedido la celebración «inmediata» de una reunión de técnicos para determinar si es posible. Sobre la posibilidad de que se pierdan los 26,4 millones de los fondos europeos ha dicho: «No lo sé», advirtiendo de que «si no llegamos a los plazos, no se invertirán en otros proyectos».

El presidente de Astún, Jesús Santacruz, ha asegurado que no tiene «ninguna» duda y que confía «plenamente» en los informes del Gobierno de Aragón y Aramón, añadiendo: «Somos los damnificados, nuestro proyecto proviene de los años 70, no de ahora». También ha subrayado que todos querían que la unión de estaciones llegara «tarde o temprano».