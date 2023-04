Vilalta (ERC) pide a Borràs dar "un paso al lado" y a Junts que vele para que ocurra

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes a la líder de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, dar «un paso al lado» y renuncie definitivamente a su escaño en la Cámara catalana y que Junts vele para que esto ocurra.

En una rueda de prensa este lunes, ha argumentado que el caso de Borràs no es un ejemplo de represión, sino de «corrupción», después que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) la condenara por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Sin embargo, Vilalta ha explicado que ERC es favorable a que el Parlament presente alegaciones al requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) a la Cámara catalana para decidir en 10 días la retirada del escaño a Borràs, porque la sentencia aún no es firme.

«Estamos de acuerdo en que sea el Parlament quien presente alegaciones defendiendo el Reglamento y al propio Parlament. La JEC no es competente para atribuir o retirar actas», ha sostenido.

Preguntada por si no es contradictorio presentar alegaciones a la petición de la JEC porque no hay sentencia firme y, al mismo tiempo, pedir a Borràs que renuncie al escaño, la dirigente republicana ha dicho que no lo ve incoherente.

«Los condenados, para no manchar ni contaminar el prestigio del Parlament, se deberían haber apartado. La decisión de apartarse también es un gesto político», ha subrayado.

Reunión por la b-40

En relación a la reunión que mantendrán este lunes por la tarde en Madrid representantes del Govern y el Gobierno central para «desencallar» la B-40, Vilalta ha dicho que se trata de una reunión técnica que debería servir para acotar la interpretación del acuerdo.

«La financiación debe ser evidentemente del Estado y no de la Generalitat. La disposición adicional tercera debe encararse a otras infraestructuras. Queremos cumplir, pero nos debemos ceñir a lo acordado», ha añadido.

Candidaturas municipales

Vilalta ha celebrado que ERC presentará por primer vez candidatura a las elecciones municipales en todas las capitales de comarca catalanas después de sumar Vielha y El Pont de Suert (Lleida).

«Somos la fuerza más hegemónica, la que piensa en la Catalunya entera», y lo ha calificado como un hito de la formación.