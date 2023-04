La justicia universal, el derecho al aborto o Ucrania centran el 20 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

La justicia universal, el derecho al aborto, Ucrania o el sinhogarismo serán algunas de las temáticas de las películas y coloquios de la programación del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 21 y el 28 de abril y que cumple su 20 edición.

La película '20.000 especies de abejas' (2023), dirigida por

Estibaliz Urresola, será la encargada de inaugurar el próximo día 21 en el Teatro Victoria Eugenia el certamen, que está organizado por el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento y Donostia Kultura. En la sesión de inauguración la cineasta y escritora chilena Carmen Castillo recibirá el premio especial de este año.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el director general de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ion Gambra, el responsable de la programación de cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, y la representante de Amnistía Internacional Elena Biain han presentado este jueves la programación completa del festival.

En su intervención, Goia ha destacado el compromiso de este festival con los derechos humanos «mostrando problemáticas y realidades muy diversas». Tras agradecer la colaboración de instituciones y ONG, ha confiado en que esta edición sirva para «ahondar en el compromiso de la ciudad con los derechos humanos» que, en su opinión, «es más necesario que nunca en el momento que estamos viviendo».

Por su parte, Gambra ha señalado que «en un mundo cada vez más polarizado» este tipo de festivales subrayan «la importancia de defender los derechos humanos» y son «fuente de inspiración y llamada a la acción y la militancia» a favor de los mismos.

La película francesa 'Toi non plus tu n'as rien vu' (2022) clausurará el certamen el 28 de abril también en el Victoria Eugenia, en una gala en la que se entregarán los premios a los largometrajes y cortos.

Las proyecciones cinematográficas se realizarán este año principalmente en el Teatro Victoria Eugenia, con dos sesiones en el Teatro Principal, y en Tabakalera se proyectarán tres películas, que conforman el ciclo 'Cine y memoria'. Este año se han programado en

total 40 películas (27 largometrajes y 13 cortos) de 32 nacionalidades.

Asimismo, se han ofertado tres películas para el alumnado de los centros educativos de la ciudad en un total de 10 sesiones que serán presenciales y tendrán lugar en el Teatro Principal. Las películas son 'Yoko oporretan' (2022), 'Trash' (2020) y 'Gabi, 8 urtetik 13 urtera' (2021).

El Festival cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Cultura Democrática, y el Gobierno Vasco, a través de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, además de la colaboración de ONG y entidades como Zehar, Unicef, Gehitu, Amnistía Internacional, Acnur, SOS Racismo o FiSahara.

Beltrán ha recordado que el objetivo de este festival es «favorecer la reflexión, la sensibilización y el debate en torno a diferentes vertientes de la defensa y vulneración de los derechos humanos, y contribuir a promover una ciudadanía activa y comprometida con la justicia y la equidad social».

En esa línea, ha señalado que en estas 20 ediciones se podría haber tenido «la tentación» de agrandar la programación, pero se ha apostado por contar con menos títulos y «profundizar para que las películas tengan el mayor impacto posible» con el objetivo de «promover la reflexión». «El equilibrio entre la cinematografía y el mensaje es uno de nuestros puntos fuertes», ha remarcado.

Sección oficial de largometrajes

Un total de 17 largometrajes participarán en la Sección Oficial del Festival este año, 14 de ellos a concurso. Se trata de '20.000 especies de abejas' (2023) de Estibaliz Urresola, 'Blanquita' (2022) de Fernando Guzzoni, 'Las buenas compañías' (2023) de Silvia Munt, 'Cabeza y corazón' (2022) de Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea, 'The Golden Thread' (2022) de Nishtha Jain, 'Les Harkis' (2022) de Philippe Faucon, e 'Interdit aux chiens et aux italiens' (2022) de Alain Ughetto.

'Karpeta urdinak' (2022) de Ander Iriarte, 'Look What You Made Me Do' (2022) de Coco Schrijber, 'The Lost Souls of Syria' (2022) de Stéphane Malterre y Garance Le Caisne, 'Mariupolis 2' (2022) de Mantas Kvedaravicius, 'Metronom' (2022) de Alexandru Belc, 'Nadie está lejos' (2022) de José Antonio Vitoria, 'No Bears' (2022) de Jafar Panahi, 'Tetuán' (2022) de Iratxe Fresneda, 'Toi non plus tu n'as rien vu' (2022) de Béatrice Pollet, y Victim (2022) de Michal Blako completan la sección.

En el ciclo 'Cine y Memoria', en Tabakalera, podrá verse 'The March on Rome' (2022) de Mark Cousins, 'Everything Will Be OK' (2022) de Rithy Panh, y 'Wanibik: The People Who Live in front of Their Land' (2022) de Rabah Slimani. Por su parte, la Sección Oficial de cortometrajes proyectará 12 trabajos.

Entre las actividades previstas para mejorar la accesibilidad de colectivos excluidos de este tipo de iniciativas culturales, el Festival de Cine y Derechos Humanos organiza una sesión de cortometrajes en el Centro Penitenciario San Sebastián. También habrá una sesión especial con Gautena y el certamen ofrecerá cinco exposiciones.

El público votará entre los 14 largometrajes a concurso para elegir a la mejor película, mientras que el Jurado Joven otorga un premio al mejor cortometraje, dotado con 3.000 euros. Asimismo, Amnistía Internacional concederá un premio que decidirá un jurado integrado por miembros de la ONG (Saúl Castro, Itziar Medrano y Ricardo Martín) y profesionales del sector audiovisual (Olatz Beobide y Kike Martínez de Rada).

Temas y coloquios

Personalidades del mundo del cine y del ámbito de la defensa de los derechos humanos visitarán San Sebastián durante estos días y participarán en presentaciones y coloquios con el público centrados en la temáticas de feminismo y derecho al aborto (Las buenas compañías); mujeres, diversas, deportistas de alto rendimiento (Cabeza y corazón); tortura en el País Vasco (Karpeta urdinak); violencia doméstica íntima (Look What You Made Me Do); justicia universal para los desaparecidos en Siria (The Lost Souls of Syria); sinhogarismo y creación cultural compartida (Nadie está lejos); y vidas en movimiento (Tetuán).

Las entradas (5 euros) saldrán a la venta este viernes a partir de las 11.30 horas en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y a través de internet. Las invitaciones para las sesiones gratuitas se pondrán a disposición del público el mismo día en las taquillas de ambos teatros y también online.