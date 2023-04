El 28% de los vascos confía más en medios de comunicación regionales, frente al 22% de media en el Estado

Los vascos confían en mayor medida en los medios de comunicación regionales (28%) que en los nacionales (24%), al contrario que en el conjunto del Estado, donde la confianza en los medios de alcance nacional (29%) es superior a la de la prensa regional (22%).

Esta es una de las principales conclusiones recogidas en una macro encuesta realizada por Metroscopia en colaboración con Periodismo2030 y la Fundación AXA, cuyos resultados, a nivel de Euskadi, han sido presentados este miércoles en Bilbao de la mano de la Fundación Comunicando Futuro-Alejandro Echevarría.

La presentación del contenido del sondeo ha tenido lugar en la sede de la Fundación Novia Salcedo de la capital vizcaína, con la presencia, por parte de Periodismo2030, de Sergio Martín y Fernando Jauregui, de Josep Alfonso de Fundación AXA y de Aletxu Echevarría, por parte de la Fundación Comunicando Futuro.

El sondeo, que ha recogido 5.000 muestras con el objetivo de fijar una radiografía de la situación del periodismo en España, ha establecido asimismo comparativas entre comunidades autónomas.

De esta forma, y a modo de conclusión a escala de Euskadi, los ciudadanos vascos confían más en los medios regionales que en los nacionales y la información política nacional les interesa menos que la local, la internacional o la de sociedad.

Además, una de las principales conclusiones del sondeo es que la brecha generacional es «un hecho» que incide tanto en los hábitos de consumo de información, como en el formato elegido, métodos e incluso número de prescriptores, algo observado tanto a nivel nacional como en el caso vasco, han detallado durante la presentación del informe.

El dato de vascos que confían más en los medios regionales, un 28%, que en los nacionales, 22%, se encuentra «por encima» del promedio nacional, donde el 24% confía más en los medios regionales y el 29% en los nacionales.

Además, los vascos confían más en los medios privados que en los públicos, ya que los resultados del sondeo muestran que el 26% de los vascos confía más en estos medios privados, en comparación con el 21% de la media nacional. Por otro lado, el 20% de los vascos confía más en los medios públicos, frente al 33% de la media nacional.

Más televisión

En cuanto al método elegido, los vascos consultados se informan mayoritariamente, como el resto de los españoles, a través sobre todo de la televisión (82%), seguido de las webs y diarios digitales (59%), radio (50), medios escritos (41) y redes sociales (39), entre los principales.

Destaca, en todo caso, el mayor consumo para informarse de la radio y los medios escritos que la media nacional, así como un menor consumo de redes sociales con relación al conjunto del Estado.

La radio, sin embargo, y los medios de papel e internet, por delante de la televisión, son los que mayor confianza inspiran a los ciudadanos, algo que decrece sensiblemente cuando se trata de las redes sociales, donde la desconfianza se sitúa en el 60%.

Preguntados por su confianza en los medios de comunicación, la encuesta concluye que «los periódicos centenarios, o con muchos años de existencia, superan en grado de confianza a los de más reciente aparición».

Así, la mayoría de los encuestados, de un modo mucho más acusado en el País Vasco, piensa que los medios «no son del todo libres e independientes». Así lo considera un 57% en el País Vasco (52% en el conjunto de España), frente a un 28 y 44%, respectivamente, que sí consideran' siempre o casi siempre' o 'la mayor parte de las veces 'independientes y libres' a los medios, analizados en general.

Los vascos creen, además, estar «peor informados» que la media nacional, creen consumir menos 'fake news' que el conjunto y están más suscritos a medios de comunicación que el resto de los españoles. Estas son otras conclusiones que arroja el sondeo, el más importante realizado sobre el particular desde la aparición de la pandemia.

Muros de pago

Destaca que el 27% de los encuestados en el País Vasco está suscrito al menos a un muro de pago, tres puntos más que la media nacional, frente a un 49% de vascos que nunca se ha suscrito a esta modalidad de pago, y una cifra que, siendo elevada, supone 5 puntos menos que la media nacional (49% frente a 54%).

También es destacable que la política nacional interesa prioritariamente al 66%, porcentaje sensiblemente inferior al que se obtiene en el resto de España, donde el 71% declara que le interesa este tipo de información. La política local, la internacional y las noticias de sociedad interesan más, en general, que la información política nacional.

Brecha generacional

La brecha generacional creciente, la diferencia en los hábitos de consumo, no solo de medios de comunicación, sino en cuanto a formatos, géneros y prescriptores vuelve a ser una gran tendencia que se puede identificar en esta nueva encuesta sobre Nuevo Periodismo.

Se trata de una deriva, tal y como han resaltado sus responsables, «ya observada» en el sondeo anterior, realizado por Periodismo 2030 sobre «El Estado del Periodismo en España» en octubre de 2020.

En cuanto a aplicaciones y redes sociales, un 46% de los encuestados de entre 18 y 29 años dice usar TikTok, frente al 93% de entrevistados mayores de 65 años que no usan jamás esta red social, lo que indica, han remarcado, un «rápido, inequívoco y creciente» salto generacional en el campo de la información. Igualmente, un 44% de los vascos no usa nunca Instagram, un 22 por ciento no usa nunca Youtube y un 78% no ha utilizado jamás Twitch.