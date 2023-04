Sindicatos y SAS se reúnen de nuevo el 2 de mayo tras una "intensa" jornada en la que no han alcanzado acuerdos

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y Satse --presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad-- emplazan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una nueva reunión de la mesa técnica de atención primaria el próximo 2 de mayo, tras una jornada «intensa» en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo después de estar reunidos durante más de ocho horas, y en la que el SAS presentará un nuevo documento a los sindicatos.

De esta forma, el Sindicato de Médicos Andaluz (SMA) mantendrá la huelga de 24 horas convocada para el miércoles 12 de abril, y seguirá movilizándose y convocando jornada de huelga todos los miércoles hasta finales de mayo.

En primer lugar, Satse ha advertido que «quedan aún muchos aspectos por cerrar para alcanzar un acuerdo que se eleve a Mesa Sectorial de Sanidad», tras lo que ha considerado que «en las últimas reuniones de la mesa se ha visto un mejor talante negociador por parte de la Administración para incorporar propuestas de las organizaciones sindicales en el documento que presentaron inicialmente el pasado 2 de marzo, pero está aún la difícil la posibilidad de cerrar un acuerdo».

Por este motivo, el sindicato ha insistido «en los mismos argumentos que viene defendiendo» para la mejora de la atención primaria, destacando que «se centran en la necesidad de afrontar un cambio del actual modelo, excesivamente medicalizado, por uno multidisciplinar y cooperativo de todas las profesiones sanitarias como ocurre en la mayoría de los países europeos».

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha lamentado que la administración siga «emperrada» en no quitar la posibilidad de privatización de la atención primaria, y «no entendemos por qué le tienen que dar tanta vuelta a un documento para justificar que solamente se haría en caso de emergencia sanitaria. No lo entendemos, cuando lo sencillo, si no quieren hacerlo como dicen, es quitarlo y punto».

Además, Macías ha señalado que la negociación del acuerdo global sigue «muy embarrada y con muchas diferencias de peso». «Hoy no se ha podido llegar a un acuerdo, y quieren que la siguiente reunión sea el 2 de mayo, nosotros exigiremos que sea antes, nos parece muy tarde», ha apuntado.

Por otro lado, el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Luis González, ha señalado que solo ha habido avances en cuestiones «muy puntuales» y ha calificado de «poco satisfactorio» el documento presentado por el SAS, aunque valora que las negociaciones «continúen abierta».

En esta línea, González también ha señalado que «vamos a intentar por todos los medios que esta reunión se adelante antes del 2 de mayo», y que «entremos a propuestas de mejora concretas, de plazos concretos, de mejora de la plantilla, de números concretos de profesionales a incrementar, y, que empecemos a hablar también de subidas salariales para todos los colectivos», ha subrayado.

Por su parte, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha asegurado que las propuestas repasadas este lunes con el SAS «siguen bastante inconcretas y muy en el aire», al tiempo que ha señalado que hay propuestas que aún no han recogido «de las que nosotros le hicimos llegar».

Así, Girela ha manifestado que para la próxima reunión «podamos ya concretar y concluir la mesa de negociación con propuestas más precisas, con cantidades con fechas que sean asumibles por parte de CSIF». Por tanto, «nuestra situación ahora mismo es de expectativa, con cierto optimismo, pero muy contenido», ha finalizado.