Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y Satse --presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad-- retoman este lunes, 10 de abril, el diálogo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en una nueva reunión de la mesa técnica de atención primaria, tras un primer encuentro celebrado la pasada semana y con la amenaza de una huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para el miércoles 12.

De esta forma, desde el SMA, que seguirá movilizándose y convocando jornada de huelga todos los miércoles hasta finales de mayo, aseguran que «no tienen muchas esperanzas de que un acuerdo de este tipo pueda ser refrendado en mesa sectorial por todas las organizaciones sindicales».

Así lo ha indicado su presidente, Rafael Carrasco, en declaraciones a Europa Press, en las que señala que «el acuerdo, aunque contempla algunas mejoras laborales, no tiene un presupuesto que pueda mejorar la situación retributiva de nuestro colectivo».

Además, añade que es una propuesta que «se basa mucho en dar un papel importante y aumentar el número de plazas de otras categorías, olvidándose que el problema real que tiene la sanidad andaluza es la falta de médicos y para eso no hay ninguna solución propuesta».

Asimismo, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, asegura que en el encuentro de este lunes esperan que la Administración dé «respuesta a algunas de las peticiones» tratadas en el encuentro del pasado 29 de marzo y se aborden los puntos que quedaron sin verse.

De este modo, explica que UGT, CSIF y CCOO han realizado una propuesta conjunta con algunos puntos que faltan en el documento de trabajo presentado por el SAS --que recoge 19 propuestas de la que se vieron siete en la anterior reunión-- y que «consideramos insuficiente», ya que hay muchos temas a abordar de muchas categorías que «no han sido asumidos por la Administración».

Por lo tanto, «tenemos expectativas de poder avanzar en la negociación, no solamente en el proceso de escucha de la Administración, sino negociar realmente, y queremos ver la opinión sobre los puntos que le hemos presentado las tres organizaciones sindicales», porque si no la propuesta de la Administración «se queda muy corta y no nos llega para poder abordar un pacto por la atención primaria».

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, señala, en declaraciones a Europa Press, que van a la mesa técnica «con todo el ánimo» y «con ganas de cerrar un acuerdo que mejore las condiciones de usuarios y de profesionales de la atención primaria y garantice la no privatización» de este nivel asistencial.

Pero, continúa, «los hechos no demuestran que sea así». «La desaparición de la posibilidad de privatización de la atención primaria es fundamental y la Consejería lo tiene que entender porque si no a partir de ahí no creo que haya ningún otro camino», afirma Macías, quien destaca que «no se puede apostar por un pacto por la sanidad pública en atención primaria y recoger lo que expone» la orden de tarifas.

"el ambiente no está siendo muy positivo"

Igualmente, desde UGT precisan que el documento presentado por Salud «está todavía lejano a las pretensiones de nuestro sindicato», pero, incide, esperan «grandes avances por parte de la Administración».

No obstante, insiste en que los precedentes «no son muy buenos» y «el ambiente no está siendo muy positivo», porque «los recortes en personal que está sufriendo la atención primaria y hospitalaria ponen en evidencia que esta Administración tiene una cara por un lado y otra cara por otro, es decir, pretende llegar a acuerdos cuando está recortando durísimamente en personal y en todos los centros se están quejando de la falta o nulidad de sustituciones».