El exalcalde y candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha defendido su capacidad de pactar tanto con el PSC como con ERC para gobernar tras las elecciones: «El pacto que haga, sea con el PSC o ERC, será un buen pacto, porque será un pacto para transformar la ciudad».

En el marco de una ronda de entrevistas de Europa Press a los candidatos por Barcelona, ha dicho que, si ganan las elecciones los alcaldables Jaume Collboni (PSC) o Ernest Maragall (ERC), los hará alcaldes, pero él también formula la pregunta a la inversa.

«Yo explico mi verdad. Y digo: lo que no veo es que expliquéis la vuestra», al cuestionar que Collboni y Maragall no hayan explicitado si harían alcalde al propio Trias, que se reivindica además como una candidatura que se contrapone a la de la alcaldesa, Ada Colau (BComú).

Así, ha mantenido que dejará su acta de concejal de no llegar a alzarse con la vara de alcalde: «Me presento para ser alcalde. Tengo 76 años y no tiene ningún sentido que yo me quede aquí un montón de años aguantando una silla para ser concejal. Me iré a casa a jubilarme».

En cuanto a Colau, Trias prioriza cambiar la forma de actuar desde el consistorio porque cree que la alcaldesa «juega a la contra» y que esto cansa a la gente, que quiere que se le escuche, ha argumentado.

Quien lideró la capital catalana de 2011 a 2015 afirma que su estrategia es «mejorar la ciudad de ahora» y, pese a estar contento de que mucha gente le recuerde bien como exalcalde, dice que esta es una nueva etapa en la que habrá que hacer cosas diferentes respecto a su anterior etapa en la Alcaldía.

Pdecat

El exalcalde de CiU ha fijado en los días posteriores a Semana Santa la fecha para presentar su pacto definitivo con el PDeCat para concurrir juntos en la capital catalana, que asegura que «está cerrado» con acuerdo en todos los puntos.

Sin embargo, ha insistido en que la configuración de la lista electoral no pasará por el acuerdo sino que él reivindica su «potestad» para escoger a todos los integrantes, entre los cuales ya figuran los exconcejales Neus Munté y Jordi Martí y la exconsellera Victòria Alsina, como segunda, tercero y cuarta respectivamente.

Gran via

De sus planes, ha explicado que quiere transformar la Gran Via porque es la calle más larga de la ciudad, y plantea para ella un modelo similar al de la avenida Diagonal: llevar las aceras hasta la primera fila de árboles y hacer circular los coches por los pasajes centrales, que ahora son para peatones y «no se utilizan».

Trias cree que, de este modo, se puede habilitar más espacio de aceras y resolver así que haya «poco comercio», mientras que ha descartado reurbanizar la Gran Via para transformar el tráfico de este eje.

También sobre urbanismo, asegura que no revertirá ninguna 'supermanzana', aunque opina que se han aplicado mal y defiende que para mejorar el modelo hay que acordarlo en el marco de un pacto de movilidad para «lograr que no se colapse» y reducir la polución en la ciudad.

Vivienda y salud pública

Ha abogado por la colaboración con el resto de fuerzas políticas para revertir la falta de vivienda asequible, que para él pasa por construir, comprar y rehabilitar viviendas en malas condiciones, mientras que para reducir el sinhogarismo quiere «intensificar» el 'housing first'.

Y tras haber encabezado la Conselleria de Salud y el Institut Català de la Salut (ICS), ha avisado de que hay que «perseguir» los puntos de entrada de droga en Catalunya y ha optado por lanzar campañas contra su consumo, sobre todo entre los jóvenes, porque ve errores en la gestión municipal de esta materia.