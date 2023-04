El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, cree que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont «debería poder regresar a Catalunya sin ningún tipo de limitación».

Así lo ha dicho durante una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que «todos los exiliados y todos los represaliados del 1-O son personas que no han cometido ningún delito».

«Lo único que han hecho ha sido cumplir con un compromiso, con una voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya de poder votar», ha añadido el conseller.

Al ser preguntado por si cuando vuelva Puigdemont a Catalunya los Mossos lo detendrán como hicieron con la exconsellera Clara Ponsatí, ha dicho: «No es una circunstancia que tengamos delante, por lo que no me quiero pronunciar sobre esto. No me quiero avanzar con cosas que en estos momentos no se dan».

Asimismo, ha asegurado que la policía catalana es una policía administrativa que actúa como policía judicial, que cumple y responde a las órdenes del juez, hecho que «pasa aquí y en todos los países democráticos del planeta».

Nuevo decreto de mossos

Elena ha asegurado que el nuevo decreto de los Mossos d'Esquadra prevé el crecimiento de la estructura de la policía catalana, «que pasará de 17.000 y pico agentes a 22.000 en 2030».

Ha sostenido que el anterior decreto estaba pensado para un cuerpo de máximo 18.000 agentes, y ha justificado el aumento de mandos porque «es necesario, porque cuando crece el número de agentes, también tienen que crecer los cabos, los intendentes...».

Este nuevo decreto pretende «ponerse al día tras 11 años del anterior decreto», y una de sus prioridades es la territorialización, para que los agentes sean una policía cercana.

Por este motivo, se ha reforzado la Comisaría Superior Territorial y se ha incorporado una nueva comisaría superior también vinculada al territorio.

Violencias machistas

Elena ha explicado que el decreto también pone en valor «el trabajo que se tiene que hacer en el ámbito de las violencias machistas», por lo que se han reforzado unidades como la Unidad Central de Agresiones Sexuales (Ucas), con la incorporación de nuevos efectivos, y se ha dado más valor a la Comisaría de Proximidad, para que tenga más presencia y medios.

«Con este decreto queremos un cuerpo cada vez más tecnificado, más preparado desde el punto de vista tecnológico, queremos reforzar la investigación, la información y, a la vez, que toda esta inteligencia se extienda en el conjunto del territorio con un cuerpo mucho más presente en el conjunto del país», ha añadido Elena.

Denuncias de agresiones sexuales

Elena ha reiterado que hay «mucha cifra negra» en las denuncias por agresiones sexuales, aunque está seguro de que esta cifra bajará a medida que las mujeres se sientan acompañadas por los Mossos y bien atendidas, en sus palabras.

«Queremos facilitar las cosas para que las mujeres denuncien. No se tiene que esconder que hay una realidad muy salvaje, muy patriarcal, que hace que las mujeres sufran un grado de violencias machistas que no son tolerables», ha lamentado.

Policía virtual y aplicación

El conseller ha recordado que se creará una nueva Región Policial Virtual que pretende que la ciudadanía pueda tener una gran parte de los servicios que ofrecen los Mossos d'Esquadra «en el bolsillo», también a través de la nueva aplicación que presentó la policía catalana hace pocos días.

«Esto no tiene que excluir la presencialidad y que los ciudadanos tengan acceso a las comisarías para hacer las gestiones que necesiten. Pero es verdad que el mundo evoluciona y la aplicación es una herramienta muy útil que irá creciendo para ayudar a las personas a conectarse con los Mossos d'Esquadra», ha celebrado Elena.

Niega problemas de coordinación entre policías

Ha negado que haya problemas de coordinación con otros cuerpos policiales y, preguntado por los límites en las competencias de la unidad de policía marítima de los Mossos --ya que el mar es competencia de la Guardia Civil-- ha reiterado que la policía catalana es una policía integral, por lo que «también se tiene que dar servicio en el mar».

Sobre la unidad dedicada a investigar el radicalismo islámico, ha explicado que tienen «mucha coordinación» con las policías europeas, y que el plan antiterrorista de los Mossos d'Esquadra despliega a los agentes en zonas estratégicas del territorio.

«Este plan antiterrorista se puede mover, va en función de los eventos que haya y que desde la Comisaría General de Información se van analizando, y también trabajan para detectar conductas radicales», ha dicho Elena, además de concretar que no prevén ningún dispositivo específico por Semana Santa.

Camp nou y kings league

Los Mossos d'Esquadra y el Futbol Club Barcelona (FCB) firmaron un acuerdo para integrar el sistema Kuppel en el club blaugrana, para reforzar la seguridad y la protección aérea tanto del estadio como de otros equipamientos de la ciudad.

Este sistema está formado por sensores y cámaras de alta definición que permite a los agentes localizar e identificar drones que sobrevuelen el espacio público y que «representen una amenaza para la seguridad pública».

Elena ha explicado que los Mossos d'Esquadra participan en grandes eventos para garantizar la seguridad y «en cada uno de ellos se analiza el riesgo que tiene y a partir de aquí se estudian los efectivos que se necesitan», como sucedió con la Kings League.

Ha asegurado que el fenómeno de la Kings League ha «modernizado» a la sociedad, porque los partidos también se emitían por Twitch y, al ser preguntado por si los Mossos d'Esquadra, con la finalidad de modernizar el cuerpo, se harían un canal en esta plataforma, ha dicho que no lo tienen en mente por el momento.