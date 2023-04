Los grupos vascos Belako y Supercremalleras compartirán escenario con bandas de talla internacional como Hellacopters, Franz Ferdinand, The Offspring, Crystal Fighters o Sports Team, en el RockLand Art Fest que se celebrará en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) entre el 14 y 16 de julio.

El festival ha cerrado el cartel de su segunda edición con el grupo sueco Hellacopters. La lista de bandas la completan Molotov, Ilegales, Himalayas, Supercremalleras, The Gulps y Cobardes.

Según han informado los organizadores, The Hellacopters, uno de los máximos exponentes del hard rock actual, pone el broche a la que será una edición «memorable». The Offspring es otro de los cabezas de cartel que protagonizará el festival. Con más de 50 millones de discos vendidos, el grupo originario de Orange County (California) no sólo es conocido por ser una banda punk rock, sino por incorporar muchos otros estilos como ska, grunge y metal.

Desde Londres y con temas como 'Ulysses', 'No You Girls' o 'Take Me Out', Franz Ferdinand se subirá al escenario, con un puro 'british fire' que promete uno de los directos más electrizantes.

Por su parte, Himalayas, proyecto que nació en 2015 con una combinación única de rock oscuro y cinematográfico con rifss punzantes y voces «malhumoradas», llegan a RockLand Art Fest con ganas de ofrecer un directo «inolvidable».

Además, Sports Team llevarán su rock alternativo especiado con rebeldía e incorformismo londinense. Esta banda británica ha sabido hacerse un hueco en la escena musical independiente internacional y se ha convertido en uno de sus nombres imprescindibles.

También tocarán los mexicanos Molotov, que cuentan con un historial de 20 años a sus espaldas, y es considerada una de las bandas más relevantes en su género, con un estilo rock irreverente.

En el festival también se podrá disfrutar del directo de Crystal Fighters y de sus icónicos y tarareables himnos como «Love Natural», «At Home» o «I Love London».

Tampoco faltará Belako, con su mezcla de punk-rock crudo con los ambientes calientes de la electrónica sinfónica. A pesar de cantar la mayoría de sus temas en inglés, la banda también incluye temas en euskera. Otros nombres relevantes en la escena estatal que se suman festival de música son como Ilegales, Supercremalleras, The Gulps y Cobardes.