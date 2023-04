Almeida no ha abordado con Ayuso fichajes de CS para su lista, aún sin confeccionar y en la que estarán "los mejores"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este martes que haya abordado con la presidenta regional y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, el fichaje de miembros de Ciudadanos para su lista electoral, que está sin confeccionar pero que contará «con los mejores».

«No he hablado con la presidenta Ayuso de este tema, y en segundo lugar la lista todavía no está conformada. Desde ese punto de vista no creo que esta noticia desde luego vaya a influir en la elaboración de esa lista», ha trasladado a los medios de comunicación desde el Museo de Historia de Madrid.

De este modo se ha referido el regidor a la información adelantada por 'El País', según la cual el fichaje por parte de los 'populares' del delegado de Familias, Pepe Aniorte, y del de Innovación, Ángel Niño, estaría ultimándose.

Si esto pudiera ser una «traición» hacia la vicealcaldesa, Begoña Villacís, como ella misma ha trasladado, Martínez-Almeida ha insistido en la idea de que su obligación es «hacer una lista con los mejores, con los mejores para el pueblo de Madrid, con aquellas personas que sean las adecuadas para tomar las medidas».

«Como todavía no he hecho la lista ni todavía conformo los nombres de la lista cualquier otra hipótesis yo creo que no debo entrar en ella. Lo que me gustaría es contar en la lista del Partido Popular con los mejores porque los madrileños se merecen tener a los mejores servidores públicos», ha abundado.

«Si somos capaces de hacer las cosas bien, los próximos cuatro años pueden ser realmente buenos para la ciudad de Madrid, pero para poder aprovecharlos tenemos que contar con los mejores y ese es el parámetro que voy a utilizar para poder hacer la lista electoral», ha concluido.