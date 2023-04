Lobato subraya que la Comunidad registra los únicos datos "malos" de paro en marzo y pide un gobierno a la altura

El secretario general del PSOE-M y candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha reclamado este martes un gobierno en la región que esté «a la altura» del «potencial» de Madrid después de que el paro haya bajado en todas las Comunidades Autónomas a excepción de la madrileña.

«Siempre me alegro públicamente, además, cuando hay buenos datos de economía, de empleo en la Comunidad de Madrid, pero es que hoy, por desgracia, tenemos los peores datos de España. No los peores, los únicos malos», ha lamentado en declaraciones remitidas a los medios.

En concreto, el paro registrado bajó en marzo en todas las Comunidades Autónomas, salvo en Madrid, donde subió en 1.013 desempleados. Los mayores descensos se registraron en Andalucía (-15.284 parados), Canarias (-5.775) y Castilla y León (-4.446 desempleados).

A nivel nacional, bajó en 48.755 personas en marzo en relación al mes anterior (-1,67%) impulsado por el descenso del desempleo en el sector servicios por las contrataciones para la Semana Santa.

«El paro baja en toda España, en toda, salvo en la Comunidad de Madrid, donde crecen más de mil personas paradas. Yo creo que hace falta un Gobierno que esté centrado de verdad en la economía, en el empleo de la Comunidad de Madrid, y no como el de la señora Isabel Díaz Ayuso, que está en sus cosas, que son otras cosas», ha recalcado.

Como ejemplo, el líder socialista madrileño ha censurado que el Ejecutivo regional no esté centrado en que no haya 33.000 jóvenes por ejemplo que hayan querido hacer FP y que se han quedado sin plaza en Madrid. «Ahí es donde está la clave de generar empleo y actividad económica y no ser, como digo, no la peor región de España, sino la única región donde ha crecido el paro en este mes en todo el país», ha incidido.