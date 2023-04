Andueza critica que PNV, EH Bildu y Podemos "devuelvan" a Euskadi a "debates de hace 20 años" con el derecho a decidir

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha criticado que el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU «devuelvan» a Euskadi a «debates de hace 20 años» al apostar «por enésima vez» por la República vasca y el derecho a decidir «como si el mundo no fuese por otros caminos». Además, ha advertido de que las elecciones municipales «deben ser la primera barrera contra el intento de la derecha y la ultraderecha de tomar el mando» del país y ha asegurado que «no pasarán».

Durante su intervención en la clausura de la Conferencia Municipal del PSE-EE sobre el papel de las ciudades en la conformación de Euskadi, Andueza ha agradecido la presencia del secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y del alcalde Fuenlabrada, Javier Ayala, en el encuentro.

Andueza ha asegurado que «la gran aportación del socialismo» es ser «la izquierda útil, que puede desplegar en todos los niveles administrativos una agenda transformadora como no había tenido en décadas» y esta es la razón por la que abordan temas como el reto climático, el reto demográfico, los Fondos Next, que «no son cosas para discutir en Bruselas o Estrasburgo». «No son ajenas a la política local. Al contrario, es aquí, en el primer nivel, donde cobran más sentido», ha indicado.

El secretario del PSE-EE se ha referido a políticas como la aplicación del abono al transporte, que defendieron los socialistas, o el impulso a planes de empleo en Vitoria, Donostia o Portugalete, la movilidad sostenible en Bilbao, las comunidades energéticas en Zumarraga o Lasarte-Oriaestán, y otros ejemplos fruto del impulso socialista, en Andoain, san Sebastián, Ermua, Eibar, Pasaia, Irun, Iruña de Oca o Portugalete.

«Hay una marca socialista, hay una visión de futuro. La alternativa la conocemos. Se expresó este mismo jueves en el Parlamento», ha manifestado.

En este punto ha aludido a la reciente aprobación, por parte de los grupos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco de un texto con el que defienden que una «necesaria reforma» de la Constitución que incorpore como «cuestiones nucleares» la «posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República», así como el «reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos».

«PNV, Bildu y Podemos apostando, por enésima vez, por la República vasca y el derecho a decidir. Bildu y PNV haciendo manitas y Podemos de sujetavelas. Como si no tuviésemos suficiente. Como si los problemas no fuesen otros. Como si el mundo no fuese por otro camino», ha lamentado Andueza al respecto.

Para el líder del PSE, Euskadi está «avanzando» y se encuentra «en la senda de las grandes transformaciones europeas». «El reto es consolidar este camino para los próximos años. No devolver a Euskadi a debates de hace veinte. Y para eso es fundamental que los socialistas sigamos liderando este país», ha dicho.

Por ello, cree «fundamental» que de las próximas elecciones «salgan más pueblos y ciudades socialistas». «Necesitamos muchos más pueblos y ciudades pintadas de rojo para que las políticas de progreso que estamos impulsando en toda España no se paralicen», ha animado.

Abanico de políticas socialistas

Andueza se ha referido a los contenidos de las mesas, que han abordado «buena parte del abanico de políticas» socialistas en los Ayuntamientos, «que demuestran otra forma de gobernar». «Hay que pisar acera. Y sobre todo, tener un conocimiento profundo de la administración que gestionas. De las capacidades y competencias de un Ayuntamiento, para desde él, no sólo sacar adelante la gestión del día a día, sino también pensar la ciudad del mañana», ha indicado.

Según el dirigente del PSE-EE, es en los Ayuntamientos donde se ve «la firma» y la «marca socialista en la gestión», porque es ahí «donde se ve más directamente el efecto de la políticas» del partido.

«Porque es en el día a día a día y en el contacto directo con nuestros vecinos y vecinas donde pasamos nuestra moción de censura diaria. Eso es la política real. Esa es la auditoria más efectiva», ha indicado.

Eneko Andueza ha apuntado al «un nuevo ciclo electoral, especialmente largo para Euskadi», en el que «la derecha está fiando toda su estrategia a la alianza con Vox, como primer ensayo para las generales» para asegurar «con orgullo, que hay terreno que tienen vedado». «Que hay una barrera municipal que no van a poder superar. Porque en los pueblos no valen las campañas de acoso en redes, ni las fake news. Porque ahí si mientes te cogen», ha explicado.

En su opinión, la política local es «el mejor antídoto» contra el populismo y estas elecciones locales «deben ser la primera barrera contra el intento de la derecha y la ultraderecha de tomar el mando en este país». «Hay cartel bien grande de 'No Pasarán' en todos nuestro pueblos y ciudades. Y tenemos que tener claro que no van a pasar. Que no les vamos a dejar», ha advertido.