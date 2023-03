La consellera de Acción Climática de la Generalitat, Teresa Jordà, ha lamentado la falta de voluntad para el acuerdo en la cumbre sobre la sequía, y ha resaltado que el régimen sancionador tiene una voluntad disuasoria: «Para alcanzar un acuerdo tiene que haber voluntad de alcanzarlo».

En rueda de prensa tras la cumbre por la sequía, Jordà ha dicho que sin un régimen sancionador no es fácil tirar adelante un decreto, ha señalado que la falta de acuerdo no es un buen mensaje a la ciudadanía, y ha apuntado que el escenario sería diferentes si no se estuviera «a la vuelta de la esquina» de las elecciones.

Jordà ha señalado que el acuerdo «ha saltado» por el punto del régimen sancionador, y ha subrayado que tirará adelante los compromisos que recoge el documento, que finalmente no ha tenido consenso.