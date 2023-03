Mónica García subraya que ser madre es un deseo, no un derecho, y que es aberrante que haya relación comercial por medio

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y candidata autonómica al 28M, Mónica García, ha subrayado que ser madre o padre «es un deseo, no un derecho» y que convierte en «aberrante» que haya una «relación comercial» por medio.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, García ha sido preguntada por el recurso de la actriz Ana Obregón a la gestación subrogada en Estados Unidos para ser madre. «La foto (saliendo del hospital en silla de ruedas con la bebé) no me gustó. Yo creo que ser padre, ser madre es un deseo, no es un derecho y no puede estar mediado por una relación mercantil», ha contestado.

«Hace que sea aberrante que haya una relación mercantil en ser padre o madre. Más allá de eso, obviamente la foto me pareció fea, no me gustó nada», ha insistido García.