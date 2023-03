El presupuesto de la Falla grande municipal de 2024 se elevará este año un 10 por ciento hasta los 239.000 euros respecto a la de este año --que ya se había incrementando un 6%-- y la falla infantil tendrá una dotación de 33.000 euros, con el objetivo de mejorar la retribución de los artistas y estimular así la presentación de candidaturas.

Además, siguiendo con la filosofía que marca ser el 'cap i casal' el próximo año Capitalidad Verde Europea, se exigirá como requisito la sostenibilidad en los materiales en la construcción.

Así, lo ha anunciado este viernes el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset, en rueda de prensa para informar sobre la convocatoria del concurso de ideas para la selección de proyectos para las fallas municipales de 2024. Los artistas disponen de 10 días hábiles para presentar sus propuestas --que finalizarán el 19 de abril-- y en las próximas semanas se nombrará el jurado para que pueda reunirse ya en abril.

Fuset ha recalcado la crisis que existe del oficio de artista fallero --a la que se tratará de dar solución en una mesa de trabajo plural-- y que lleva a muchas comisiones a no poder cerrar un contrato.

Para hacerle frente, el Ayuntamiento quiere «predicar con el ejemplo», aumentando el presupuesto un 40% el de la falla grande y un 33 la pequeña en estas dos legislaturas del Rialto, con lo que los monumentos municipales se colocan «en la parte alta» de las comisiones de la Sección Especial con más presupuesto. En ese sentido, ha resaltado la importancia de este incremento ya que el importe de las fallas municipales marcan el máximo de la subvención que pueden percibir las comisiones de esta categoría.

Al respecto, ha aclarado que este incremento del presupuesto «no es para que aumenten de volumen» las fallas sino para incrementar las retribuciones de los artistas y, en ese sentido, ha reclamado también a las comisiones «empatía», «si no por generosidad por egoísmo», porque «si no hay artista, no hay falla».

Asimismo, siguiendo la filosofía que emana ser Capitalidad Verde Europea, en las bases se recoge como novedad que la sostenibilidad en los materiales sea un requisito y no solo un mérito evaluable como figuraba desde 2017, para profundizar en «una transición ecológica que será larga», pero de la que las Fallas municipales deben ser «líderes».

Otros de los criterios que el jurado tendrá en cuenta son el carácter satírico de la obra en su conjunto; la claridad conceptual y la singularidad de la idea presentada; la integración de la obra en el espacio público en el que debe integrarse --la plaza del Ayuntamiento--, la calidad compositiva y espacial; la facilidad de recorrido y la relación visual desde el exterior; así como la adecuación entre la obra y su soporte literario y el uso de recursos que favorezcan la interacción de la obra con el público. Por contra, las candidaturas no deberán presentar un boceto terminado ya que el diseño se concluirá con las ideas presentadas en el concurso.

Elección artística, no política

Fuset también ha puesto en valor que antes de la llegada del Rialto la elección de la falla municipal era «política» al ser elegida por un tribunal compuesto por concejales, mientras que ahora es «artística» al estar integrado por cinco representantes de colectivos falleros, artísticos y sociales y se buscará además la paridad de género. El concejal de Cultura Festiva y un integrante de la JCF también estarán presentes como garantes del proceso, pero sin voz.

Se podrán presentar al concurso artistas falleros con experiencia o un equipo multidisciplinar de expertos en artes plásticas o constructivas siempre que cuenten con al menos un arista fallero que acredite su formación profesional. Se reclamará el currículum, fotografías de trabajos previos y un informe sobre la idea general del proyecto, así como cualquier material --como planos o apuntes gráficos-- para apoyar su propuesta. Los candidatos defenderán sus proyectos ante el jurado y responderán a todas sus preguntas y dudas. «Lo que antes se saldaba en media hora ahora tiene su tiempo», ha contratado.

Fuset ha señalado que se están buscando fórmulas para que el pago sea «lo más cómodo posible», pero ha recordado que están condicionados por las normas que se les exige cumplir como Administración pública que son. «Estoy convencido que las Fallas de 2024 será un auténtico éxito como fue la de este pasado año», ha apostillado.