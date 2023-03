Almeida lamenta el "mitin del sanchismo" en la Delegación y no entiende expectativas electorales de PSOE con ese balance

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado el «mitin del 'sanchismo'» al que, en su opinión, ha asistido este jueves en la Delegación del Gobierno de la mano del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y del nuevo delegado, Francisco Martín Aguirre, y no entiende «las expectativas electorales del PSOE» en Madrid "con ese balance.

Martínez-Almeida ha puesto en duda los «supuestos logros» del Gobierno de España en Madrid, puestos de manifiesto por Bolaños y Martín Aguirre en un acto «que es eminentemente protocolario» e «institucional».

Para el alcalde, en lugar de ello se ha transformado «en una enumeración un tanto partidista de los logros o supuestos logros del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid».

«Lo que me extraña, visto el balance triunfal que ha exhibido el ministro de la presidencia y el propio delegado del Gobierno, son las expectativas electorales del Partido Socialista, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid», ha sostenido Martínez-Almeida, quien ha considerado que «si es acorde al balance que ellos han hecho», deberían «obtener mayorías absolutísimas» y, sin embargo, «los madrileños saben cuál es la realidad».

Además, el regidor ha recalcado que «no son ciertas las cifras de inversión» ofrecidas por Bolaños y ha insistido en que Madrid es «una comunidad maltratada» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, comenzando por «el lenguaje que este Gobierno ha tenido hacia Madrid, hacia la Comunidad de Madrid, hacia la ciudad de Madrid, hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid y hacia el alcalde de Madrid», un lenguaje que ha abogado por «moderar».

«Llevamos asistiendo mucho tiempo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a un señalamiento verbal de la ciudad de Madrid, así como de los representantes institucionales y de los representantes de la Comunidad de Madrid», ha incidido.

En este sentido, José Luis Martínez-Almeida ha pedido al Gabinete de Pedro Sánchez que entone «el mea culpa de todo lo que han dicho» y ha sentenciado que está «fuera de lugar» lo escuchado este jueves en la Delegación del Gobierno.

Para el alcalde, «desde hace mucho tiempo» el Gobierno el Gobierno central aprovecha «todo tipo de resortes institucionales en su beneficio propio en campaña electoral», dentro de lo cual ha situado a la candidata socialista a la Alcaldía de la capital, Reyes Maroto, durante el periodo en que ha compatibilizado este cargo con el de ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Relaciones con el gobierno

Sobre cómo discurrirán las relaciones entre la Comunidad y el Ayuntamiento con el Gobierno de España en esta nueva etapa de Francisco Martín Aguirre al frente de la Delegación, Martínez-Almeida considera que el Ejecutivo central debe «empezar por rectificar» y «no señalar continuamente a Madrid» ni «transformar la diatriba política en una confrontación institucional permanente».

En cualquier caso, ha ofrecido su mano tendida «como siempre» ha hecho y ha pedido que Madrid no sea tratada «mejor que nadie», pero «tampoco peor que a nadie», que a su juicio «es lo que está pasando con este Gobierno».

«Nosotros no tenemos ningún problema, vamos a seguir cooperando y trabajando lealmente, eso siempre es la seña de identidad del Ayuntamiento de Madrid, trabajar y cooperar lealmente, pero lo que sí hago es discrepar de la forma en la que se ha podido desarrollar este acto y de lo que se ha dicho en este acto y por tanto que me parece que no es apropiado», ha recalcado el munícipe.