Bildarratz apuesta por "caminar hacia una escuela coeducativa" para combatir el sexismo, clasismo, racismo y homofobia

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha apostado por «caminar hacia una escuela coeducativa» para combatir el sexismo, el clasismo, el racismo y la homofobia en una jornada celebrada en Bilbao para fomentar el pensamiento crítico frente a los estereotipos de género en el sistema educativo y a la que han acudido 400 profesionales de la educación.

Bildarratz, junto con la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha inaugurado esta miércoles en Euskalduna Bilbao la jornada con el lema «El pensamiento crítico frente al sexismo: el reto de la sociedad, el reto de la escuela», organizada por el Ejecutivo vasco.

El acto ha reunido a cerca de 400 profesionales de la educación y, en su intervención, el consejero ha explicado que la coeducación es «el principal elemento para superar los prejuicios y estereotipos de género en el sistema educativo».

«La escuela es un agente socializador fundamental y, en este contexto, los centros educativos son imprescindibles para contribuir a la transformación de las relaciones de poder entre el alumnado», ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado que los centros educativos «son espacios adecuados para socializar a todo el alumnado en el respeto a la diversidad de identidades sexuales existentes». No obstante, ha advertido que la escuela por sí sola no puede abordar este reto, ya que necesita «la implicación de otros agentes socializadores y de toda la sociedad». «En materia de igualdad y prevención de la violencia de género es necesario apostar por la intervención integral», ha añadido.

"motor de cambio"

En esta tarea de emprender un camino hacia la escuela coeducativa, Jokin Bildarratz cree «necesario empoderar el propio sistema educativo para que sea motor del cambio». «Este sistema debe ser capaz de ofrecer soluciones a los problemas sociales y formar al alumnado no sólo en el ámbito académico, sino también en otros ámbitos. La escuela que necesitamos no puede ser sexista, clasista, racista, ni homófoba; no puede reproducir situaciones que frecuentemente vivimos en la sociedad», ha subrayado.

Al contrario, ha mantenido que esta «debe contribuir a crear una visión crítica de las desigualdades sociales, para así combatirlas». En este contexto, se ha referido al II Plan de Coeducación de su departamento y a los ocho pilares coeducativos que en él se recogen.

De esta forma, ha destacado que «estos pilares deben estar presentes en todos los estamentos del ámbito educativo, desde el Departamento de Educación hasta los centros educativos». «Las acciones relacionadas con los planes de coeducación de cada centro deben tener en cuenta el análisis y puesta en práctica de estos pilares. Así, realizaremos un trabajo sistemático para llevar la igualdad al aula», ha indicado.

En ese sentido, ha recordado que el primero de los ocho pilares del Plan de Coeducación es, precisamente, «el pensamiento crítico ante el sexismo», tema elegido para la jornada de hoy. «Sólo con la aplicación crítica de la perspectiva de género podemos reconocer la existencia de desigualdades por razón de género», ha dicho.

Por ello, ha explicado que el análisis, desde la perspectiva de género, se convierte en «una estrategia fundamental para erradicar el sexismo en el sistema educativo y en el conjunto de la sociedad». «En una sociedad estereotipada necesitamos alumnos y alumnas que tengan un pensamiento crítico; pero, antes que nada, tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico nosotros mismos». En esta línea, ha considerado que la jornada de hoy será «una gran oportunidad» para reflexionar y aprender sobre ello.

Superar prejuicios

Por su parte, Elgarresta ha señalado que la coeducación es «la herramienta más eficaz para superar los prejuicios y estereotipos de género», ya que desde pequeños se aprenden «los roles de género y los mandatos», y por ello, ha abogado por «combatirlos» también desde la niñez.

La directora de Emakunde ha manifestado que aspira a contar con un alumnado que tome las decisiones libremente y ha subrayado la colaboración del Instituto Vasco de la Mujer con el departamento de Educación en el marco del II Plan de coeducación.

Tras el acto de apertura, han comenzado las ponencias y las exposiciones de experiencias de esta jornada. La primera ponencia ha corrido a cargo de Miguel Ángel Arconada, que ha girado en torno a «las masculinidades comprometidas con la igualdad».

A continuación, se han expuesto las experiencias que se están desarrollando en materia de coeducación el Centro de Educación Infantil y Primaria Zabalgana de Vitoria-Gasteiz, el Instituto de Mutriku y el Instituto Toki Alai de Irún.

También se han impartido conferencias sobre la cibercoeducación, las pautas de la violencia machista o a la herramienta de autodiagnóstico para medir el nivel de coeducación en el centro.

El cierre de la jornada ha corrido a cargo de la directora para la Diversidad e Inclusión Educativa del Departamento de Educación, Lucía Torrealday, mientras que la clown Beatriz Egizabal ha ofrecido sus 'clownclusiones' sobre los temas tratados durante el seminario en tono de humor.