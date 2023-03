Podemos, IU y Alianza Verde se lanzan al 28M unidos para acabar con "los últimos días del gobierno soberbio de Ayuso"

Alejandra Jacinto (Podemos), Carolina Cordero (IU) y Diego Ferraz (AV) han presentado su candidatura de unidad este lunes con la que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en la Comunidad de Madrid el próximo 28 de mayo para acabar con los últimos días del gobierno soberbio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Desde la Plaza del Dos de Mayo, los candidatos han perfilado cuáles serán las principales políticas que impulsarán si alcanzaran el gobierno regional. «Afrontamos el fin de legislatura con el optimismo de saber que son los últimos días del Gobierno Soberbio de Ayuso», ha lanzado la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.

Así, ha resaltado que han decidido presentar en esta plaza su candidatura por «el simbolismo que presenta el levantamiento popular frente a la invasión napoleónica» y ese levantamiento popular es el que piensa que se va a producir el 28 de mayo.

Jacinto ha reconocido había «un clamor en la izquierda madrileña de que no hay más camino que el avanzar juntos para acabar con 30 años de gobiernos del PP». Si no le hubiéramos prestado oídos a esa exigencia habríamos decepcionado a mucha gente", ha continuado.

A su juicio, esta unidad tiene «dos desafíos», incorporar a la sociedad madrileña organizada «al proceso de cambio» y «reconciliar a los madrileños con sus instituciones». Para la también portavoz en la Asamblea, «demasiado tiempo ha estado la Comunidad de Madrid por políticos que se han preocupado más de mejorar su vida y la de su entorno que de mejorar las vidas de los madrileños».

«Y eso se tiene que acabar. Concebimos la política como ética del bien común y hemos venido a regenerar, de una vez por todas, las instituciones madrileñas», ha expuesto la portavoz de Podemos.

La candidata 'morada' ha centrado su intervención en la situación de esta «problemática» en la Comunidad, que asegura que su objetivo es «bajar el precio de los alquileres e hipotecas».

«El tour especulador de Isabel Díaz Ayuso, que se ha ido hasta Londres a pedirle a Blackstone que continúe operando sin límite, beneficios fiscales mediante, en nuestra Comunidad, contrasta con la subida exponencial de alquileres e hipotecas que asfixian a los vecinos de nuestros barrios y municipios», ha expuesto.

"somos la llave del cambio de gobierno", dice la cabeza de lista

No obstante, Jacinto ha vaticinado «que esto se acaba el próximo 28 de mayo» porque su coalición va a bajar esos precios «impulsando 4 medidas completamente opuestas a las de Ayuso: una Inmobiliaria Pública Madrileña con beneficios para caseros e inquilinos que regule el precio del alquiler, la 'Tasa Blackstone' para que a los amigos especuladores de la Presidenta les salga caro seguir manteniendo 180.000 viviendas vacías, la prohibición de que extranjeros no residentes adquieran viviendas siempre que no sea su primera residencia y la regulación por parte de los vecinos de los pisos turísticos».

«Desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde tenemos claro que somos la llave para el cambio de gobierno progresista que se merecen los madrileños y madrileñas. Ya lo hemos demostrado en el Gobierno de coalición que ha impulsado las mayores subidas del SMI, la ley de infancia, del aborto, de derechos LGTBI o la de Vivienda, que esperamos aprobar próximamente», ha enumerado la cabeza de lista. Asimismo, ha recordado que «para que haya cambio en Madrid es imprescindible la movilización social y las organizaciones sociales».

Desde su partido, ha recalcado, lo seguirán demostrando tras las elecciones, donde los mayores «encontrarán verdad y justicia sobre los 7.291 fallecidos en las residencias tras la aplicación de los Protocolos de la Vergüenza de Ayuso con la aprobación de una Ley de Residencias, aumentando en un 25% el presupuesto destinado a la Atención Primaria, asegurando plazas en escuelas infantiles, institutos y FP y, en definitiva, una batería de medidas que devuelvan a los madrileños los servicios públicos y derechos que merecen». «El 29 de mayo Ayuso será tan solo un mal sueño», ha lanzado.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida y 'número dos' de la candidatura, Carolina Cordero, ha asegurado que van a poner «punto y final a la brutalidad neoliberal», porque les va «la vida en ello». «Somos la candidatura que mejor representa la coherencia y la responsabilidad. Estamos preparadas para transformar la Comunidad de Madrid. Porque los hombres y mujeres que conformamos esta lista defendemos los derechos de la clase trabajadora cada día, desde todos los rincones de nuestra región», ha defendido, al tiempo que ha incidido en que van a «a echar a Ayuso y al PP desde el sur, desde las periferias, desde los barrios obreros tan maltratados durante estos años».

Por último, Diego Ferraz, candidato por Alianza Verde, ha señalado que «esta candidatura es la clave para que las políticas verdes por fin sean el centro de todas las políticas en la Comunidad de Madrid, tras décadas de abandono de todos los gobiernos del PP».

Para el candidato de Alianza Verde «es hora de que en la región se avance en la transición energética como ya se está haciendo en otros lugares» porque la región está «a la cola en producción de energía renovable».