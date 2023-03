Casi 30 organizaciones protestarán el domingo contra el "deterioro" de la Sanidad: "El panorama sigue siendo desolador"

Cerca de 30 organizaciones y vecinos de la Comunidad de Madrid saldrán a la calle este domingo para protestar contra el «deterioro» de la Sanidad Pública en la región, ya que consideran que «el panorama sigue siendo desolador» a pesar de los «parches» que se están intentando poner por la cercanía de las elecciones.

Así lo han trasladado, en rueda de prensa, parte de las organizaciones convocantes --CC.OO Madrid, UGT, Facua y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid--, quienes han puesto de manifiesto que los problemas sanitarios en la región «siguen sin resolverse», algo que aseguran que tampoco soluciona el acuerdo que ha firmado recientemente por Amyts con la Comunidad de Madrid.

«Las reivindicaciones son las mismas que ya planteábamos en octubre de 2022. Nos hemos manifestado y nos volvemos a manifestar mientras este Gobierno no adopte las medidas necesarias para garantizar una sanidad de calidad y unas condiciones laborales dignas para el conjunto de los trabajadores», han aseverado, además de no descartar una huelga general si no se soluciona esta situación.

En concreto, y sobre los motivos de esta nueva concentración, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. Madrid, Mariano Martín-Maestro, ha defendido que el Gobierno del PP «continúa desprestigiando claramente a sus profesionales» y que ha expulsado del sistema a «más de 5.000 profesionales».

El representante de CC.OO. ha aseverado que hay «2.598 efectivos menos en la Atención Primaria trabajando» pese al Plan de Mejora que presentó la Comunidad de Madrid. «¿Cómo no se van a marchar de la Comunidad de Madrid cuando, siendo al parecer el motor económico de este país, sigue teniendo la mayor tasa de temporalidad?», se ha preguntado.

Un "deterioro intencionado" de la sanidad

En esta línea, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marciano Sánchez Bayle, ha censurado que la Comunidad tiene desde hace «mucho tiempo» una política «muy clara de deterioro intencionado» de la Sanidad Pública. «Es la comunidad autónoma de todo el país que destina menos dinero por habitante y año al sistema sanitario», ha informado.

También, ha criticado el incremento de la listas de espera con más de «800.000 personas en la lista oficial quirúrgica, de consultas externas o pruebas diagnósticas». Asimismo, ha censurado que la Comunidad tenga la mayor población adscrita a un seguro privado porque la pública está «infradotada» y sufre un «desprecio absoluto».

«Son motivos suficientes», ha expresado Sánchez Bayle, a lo que ha añadido que los profesionales y la ciudadanía van a mostrar en las calles su «rechazo» a esta política sanitaria y la necesidad de un «cambio sustancial».

En representación de Facua Madrid y también de la FRAVM, Marian Díaz ha defendido que la ciudadanía se unirá a esta concentración porque en la región hay un sistema sanitario que es «de todos» y que está siendo «maltratado». «La solución es que se dote de recursos tanto humanos como materiales para que los usuarios podamos ser atendidos», ha pedido.

Por su parte, desde UGT, la secretaria de Servicios Sociales y Sector Público, Laura Muñoz, ha insistido en que se necesitan equipos sanitarios completos para garantizar una atención de calidad. «No queremos centros sanitarios sin médicos, ni sin personal de Enfermería, administrativo o de limpieza», ha justificado.

La líder sindical de UGT se ha mostrado «optimista» con el apoyo que está recibiendo esta movilización del domingo y cree que la ciudadanía «no se ha rendido» y va a salir a la calle a exigir al Gobierno autonómico «una gestión diferente» de la sanidad.

«Llamamos también este domingo a expresar el más profundo rechazo a las políticas intolerables del Gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso y su Consejería de Sanidad», ha resaltado, además de pedir a todos los partidos políticos que se «comprometan con la defensa de la Sanidad Pública» de cara a las elecciones y «no se queden en palabras».

Una nueva edición de la marcha sanitaria

De esta forma, este domingo se llevará a cabo una nueva edición de la marcha que el pasado 22 de octubre salió a la calle y que se repetirá para recordar la «urgente» necesidad de una mayor financiación y mejores condiciones laborales en la Sanidad madrileña.

Nuevamente, decenas de entidades sociales, profesionales de la sanidad y del ámbito de la ciencia, organizaciones sindicales y vecinales, plataformas profesionales de la salud y asociaciones de usuarios, con el apoyo de los partidos de la oposición madrileña PSOE, Más Madrid, Podemos e IU, denunciarán esta situación.

Arrancará a las 12 horas de Plaza de España para llegar hasta Atocha bajo el lema 'Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad' y servirá para denunciar que la Sanidad madrileña está «infrafinanciada» y la Comunidad es una de las que menos recursos por habitante dedica en España y Europa.