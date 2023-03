El presidente del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha comunicado que han hecho un requerimiento notarial ante el «bloqueo» de las cuentas por parte de los grupos adscritos a esta formación en diferentes instituciones, como es el caso del grupo del PAR en las Cortes de Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la celebración de una Comisión Ejecutiva, ha detallado que les están «bloqueando las cuentas de lugares donde se reciben subvenciones en virtud de ser del Partido Aragonés; estoy hablando de las Cortes de Aragón, de algunos grupos provinciales, sobre todo de Huesca», así como de consejos comarcales, para someter al partido a una «asfixia económica» que es «inasumible».

«Lo que más nos enfada es que se esté utilizando para fines distintos de la actividad política del partido; no es admisible, ni moral, ni éticamente, que personas que están donde están gracias al Partido Aragonés estén utilizando ese dinero para no se sabe si configurar otro partido político o para otro tipo de gastos que no conocemos porque, a pesar de que tenemos la obligación de rendir cuentas al Tribunal de Cuenta, desconocemos hasta el saldo de determinados lugares», ha expuesto el dirigente de esta formación.

Tras pedir a estos grupos esa información, a través de llamadas y de diversos escritos, «y a la vista del silencio, hemos hecho un requerimiento notarial para que nos den información del saldo y desbloqueen la situación y nos hagan las transferencias, como se hacen desde el Senado o desde la Diputación de Teruel, donde cumplimos con nuestras obligaciones».

Sánchez-Garnica ha precisado que es necesario pagar a los trabajadores del partido, hacer frente a los gastos de funcionamiento y también organizar una campaña electoral y la formación se financia con las subvenciones electorales, «que luego hay que justificarlas», también con las cuotas de los militantes «que pagan cantidades pequeñas» y de las subvenciones que reciben los distintos grupos institucionales en virtud de ser del PAR, dinero «que luego el partido tiene que justificar al Tribunal de Cuentas, que puedo asegurar que hace un análisis y un control absolutamente exhaustivo».

Ha añadido que emprenderán las acciones que correspondan «para defender los derechos de este partido histórico, con más de 45 años de historia». También ha confirmado que estas personas llevan meses sin abonar las cuotas al partido que todo cargo público ha de aportar, en virtud de un acuerdo que se adoptó por unanimidad hace ya bastante tiempo.

Devolver las actas

El presidente del PAR ha comunicado que se ha acordado, por unanimidad, pedir, «por decencia y por vergüenza», que devuelvan sus actas de concejales, diputados, consejeros comarcales o asesores, en instituciones como el Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos, a todos aquellos cargos públicos nombrados por el PAR y que se han dado de baja del partido.

Además, van a requerir a los socios de los gobiernos en las distintas administraciones que les cesen en los cargos que puedan representar.

Por otra parte, se ha referido tanto a Tu Aragón, como Aragoneses, dos formaciones fundadas por exmiembros del PAR. De estos últimos, ha dicho que se erigen «en el aragonesismo histórico, originario, genuino y a los cinco minutos se integran en el PP», para añadir que la «moneda de cambio» es que están llamando «a nuestra gente para llevarlos a la estela de ese partido, porque supongo que se habrán comprometido para hacer esa labor, lo cual nos parece muy mal».

«Tu Aragón está siendo prácticamente lo mismo», si bien en este caso «no sabemos dónde va a desembocar su andadura», aunque «ya lo vamos sabiendo, cada día tenemos una noticia distinta de que están obviamente trabajando a favor de ese partido». A colación, ha dicho la presidenta del mismo «sigue trabajando y cobrando del PAR en el Grupo Provincial de la Diputación Provincial de Huesca».

Sánchez-Garnica ha continuado diciendo: «Nos vemos en una especie de acoso permanente, desde fuera, con el Partido Popular impulsando todo lo que es el transfuguismo y, por otro lado, desde dentro, haciendo todo lo posible para que este partido no se pueda presentar a las elecciones», pero «os podemos asegurar que este partido va a trabajar para presentarse a las elecciones, para garantizar a su gente que estamos en condiciones» de hacerlo. «No vamos a permitir que algunos quieran la cuasi ilegalización del PAR, como si fuéramos Herri Batasuna».

Nos vamos a defender

Sánchez-Garnica ha sido contundente al afirmar: «Nos vamos a defender en lo político, en lo jurídico y también nos vamos a defender en lo económico», para sostener que no es admisible «que desde el punto de vista jurídico estén lanzando bulos diciendo poco más o menos que nuestras candidaturas van a ser impugnadas porque estamos en procesos judiciales».

Ha reconocido que han tenido que afrontar hasta once procesos judiciales en los últimos meses, pero «no tienen que ver con cuestiones de fondo, sino de forma» y «estamos cumpliendo con la sentencia» emitida por los tribunales sobre la anulación del XV Congreso del PAR, celebrado en octubre de 2021, y, si finalmente, el pronunciamiento de la justicia «es desfavorable a nuestro recurso de apelación, recurriremos, como dijimos el primer día, hasta que nuestros derechos se puedan defender».

Por otra parte, ha comentado que en la reunión de este jueves también han trabajado en el diseño de la campaña electoral, se ha nombrado a los representantes y administradores electorales y «el nombramiento de la comisión organizadora que se va a encargar de adecuar el nuevo Congreso a las exigencias de la sentencia».