Euskalduna Bilbao cierra 2022 con 6,68 millones de ingresos, un 66,98% más, y un impacto económico de 91,4 millones

Euskalduna Bilbao cerró 2022 con 6,68 millones de ingresos, un 66,98% más que en el ejercicio anterior, y un impacto económico de más de 91,4 millones que dejó en las arcas de la Hacienda Pública 9,6 millones, según se recoge en la Memoria de 2022.

Con un total de 691 representaciones y eventos, que elevan la tasa de ocupación al 97%, Euskalduna Bilbao ingresó el pasado año 6,682 millones de euros, una cifra que «apuntala la senda general de recuperación en los sectores cultural y MICE tras la crisis sanitaria», según refleja el balance anual.

Los 6.682.072 euros ingresados, han añadido desde Euskalduna Bilbao, se acercan «en gran medida» a los valores de 2019, «uno de los mejores ejercicios que históricamente ha obtenido el palacio en todos sus años de actividad en doble vertiente».

Según recoge la memoria de actividad de 2022, el impacto económico de su doble actividad, cultural/artística y Meetings&Events, alcanzó el año pasado los 91,44 millones de euros, un resultado que permite el mantenimiento de 1.290 empleos sostenibles y que generó en ingresos fiscales para la Hacienda Pública 9,608 millones de euros.

El Palacio de la Música y de los Congresos de Bilbao ha retomado en 2023 con plena presencialidad, dirigido hacia la internacionalización de su actividad e instalado ya en la senda del regreso a la solvencia y autofinanciación económica.

Euskalduna Bilbao acogió en 2022 un total de 691 eventos: 348 en el apartado de Meetings&Events (fueron 235 en 2021) y 343 en Cultura (267 el año pasado). Es en el área cultural en el que destaca el empuje de la producción propia, con 58 representaciones, eventos de cultura y exposiciones artísticas marca de la casa. Un total de 354.261 personas disfrutaron de alguna de las propuestas del palacio, lo que significa una ocupación en 2022 del 97%.

El grueso de la actividad cultural, con una facturación de 2.840.071 euros (el 42,50%), llegó el año pasado a su mejor tercera marca histórica, especialmente reforzada gracias a las programaciones de 'AurreraFest!' -con 13 eventos dedicados al talento y la creación artística local durante la Semana Grande de Bilbao-; 'GabONenak!', Aste Nagusia y 'Bizi Euskalduna!' -la jornada de puertas abiertas a la ciudadanía- con 13 espectáculos, 29 representaciones y 4 conferencias.

Los Meetings&Events, la captación y celebración de congresos como factor generador de ingresos, reportaron casi 2,8 millones de euros de ingresos. Por ámbito geográfico destacan los de procedencia local, que supusieron el 53% de la facturación, y el 26% de origen internacional, por encima del 21% de clientela de ámbito estatal.

Por tipologías, en el apartado Meetings&Events predominan las reservas para eventos corporativos (28%), seguidas de eventos de temática accesibilidad e inclusión (21%), de índole sanitaria (10%) y la cada vez mayor presencia de eventos relacionados con el reconocimiento del talento, la divulgación y el conocimiento, la Igualdad, la tecnología y la sostenibilidad.

La naturaleza de los congresos, por su parte, sigue predominada por la vertiente sanitaria (40%), tecnológica y corporativa (12%) y la accesibilidad y sostenibilidad a partes iguales (8%).

Encarecimiento de facturas

Según han señalado desde Euskalduna Bilbao, el «buen comportamiento general» de actividad en 2022 se ve afectado por el incremento de la partida de gastos, un 20%. Es la subida de precios de los suministros, un 31,5% con respecto al ejercicio 2021, una de las partidas que más se encareció.

Por otro lado, Euskalduna Bilbao redujo el consumo de gas un 53,97%, propiciado por la meteorología suave de todo el año pasado y a las medidas de ahorro y eficiencia energética que se fueron implementando por recomendación de la Unión Europea.

La cuenta de resultados acusa, también, el aumento de la partida destinada a actualización de precios de los distintos contratos y los precios superiores de las nuevas licitaciones al repercutir la subida del IPC. Solo la factura de electricidad supuso un incremento del 78,77%, gasto que se pretende minimizar todo lo posible con una inversión en la instalación de paneles solares en 2023, para apuntalar el ahorro energético y la sostenibilidad del edificio.

Asimismo, el Cash Flow correspondiente a 2022 sigue siendo negativo pese a que ha descendido casi un 75%, situándose en -595.000 euros. No obstante, Euskalduna Bilbao llegó a generar un impacto económico de 91,44 millones de euros en 2022 con respecto al Producto Interior Bruto, siendo fuente de 9,6 millones de euros de ingresos fiscales para el territorio de Bizkaia y suponiendo el mantenimiento de 1.290 puestos de trabajo.

Nuevas vías de negocio

ROOF Euskalduna Terraza, en la séptima planta, figura como una de las apuestas de disfrute de los recursos en exteriores más destacadas. A punto de reabrir en el mes de abril, ha resultado de «un enorme atractivo» para clientela, para organizadores de cultura y Meetings&Events, para turistas y eventos sociales, ha destacado el palacio.

Itsaso Txikia, el lago de la parte posterior del edificio que preside Terpsícore, la escultura de Dalí, señala igualmente una vía de explotación como escenario de conciertos, gracias a una plataforma de reciente adquisición que habilita un escenario flotante en medio del estanque.

2023

En cuanto a 2023, Bilbao tiene agendada más de una veintena de citas estatales e internacionales, entre ellas el 30 Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology ESSR, Open Source Summit Europe y BIME Pro 2023.

Euskalduna Bilbao forma parte de la Red europea de Entidades Culturales y Palacios Congresuales, junto al Musikkens Hus de Aalborg (Dinamarca), Kilden de Kristiansand (Noruega), Kursaal y el Centro Cultural de Belem en Lisboa (Portugal), entre otros.

Con ellos comparte la implementación de la Agenda 2030 como hoja de ruta de una gestión de negocio sostenible y de una doble programación respetuosa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, en 2022 Euskalduna Bilbao impactó en 11 ODS con la aplicación de 26 iniciativas desplegadas a lo largo de un año en el que obtuvo 4 de los Global EVENTEX Awards en la undécima edición de los galardones, símbolo de la excelencia en el mundo de los eventos y el marketing de experiencias (Exhibition Venue, Gala Venue, Unusual Venue y Venue, las 4 categorías a las que aspiraba).