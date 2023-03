Moreno considera que el único "beneficiario" de la moción ha sido Sánchez y a Vox le ha salido "el tiro por la culata"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que, «sin lugar a dudas, el beneficiario» del debate de la moción de censura planteada por Vox ha sido el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mientras que a ese partido le ha salido el «tiro por la culata».

«Sánchez estuvo todo el tiempo del mundo para exponer, con conocimiento previo porque ya se había filtrado la intervención del señor Tamames. Ha sido una exposición en prime time, por la mañana, para la mayor gloria del señor Sánchez. Creo que ha sido un grave error de Vox», ha indicado Moreno, en declaraciones a los periodistas en la sede del Parlamento andaluz.

En cuanto a la abstención del PP en la moción de censura, ha indicado que su partido lo que no quería era participar «en un circo, porque esta moción no tenía ningún sentido, no tenía viabilidad y no podía salir adelante».

A su juicio, sólo era una «moción montada para publicitar a Vox, al que al final, el tiro le ha salido por la culata». Ese partido, en su opinión, debería actuar con «más rigor y seriedad» en este tipo de cosas.

Juanma Moreno ha insistido en que el único que ha salido «ganando» de este debate ha sido Pedro Sánchez, que ha tenido una «tribuna en prime time para colocar los mensajes que él ha querido y, además, sin respuesta ninguna».