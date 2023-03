El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha sostenido este miércoles que en el Gobierno andaluz «no tiramos la toalla» sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la Nación acerca de la actividad agrícola en el entorno de Doñana y la preservación del acuífero que nutre al Parque Nacional y con ello «trasladar una imagen de unidad ante Bruselas».

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de un Comité de Dirección ampliado de su departamento, con la presencia de los ochos delegados territoriales, el consejero y también portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado en estos términos tras la carta que se conoció este martes de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea dirigida al Gobierno acerca de la repercusión que tendría en el Parque Nacional la Proposición de Ley de PP y Vox para la declaración de terrenos como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, que en el Plan de Ordenación de Recursos de Doñana de 2014 se quedaron sin esa calificación.

Fernández-Pacheco, quien ha reprochado al Gobierno «su falta de voluntad» para llegar a un acuerdo sobre la solución a un conjunto de agricultores que pugnan por la declación de sus terrenos como agrícolas regables y que la Junta de Andalucía ha cifrado en 650 familias, ha defendido que hay «una línea roja infranqueable» en la gestión de Doñana como es «el cuidado del ecosistema de Doñana, esa joya de la naturaleza que tenemos la suerte de tener en Andalucía».

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz ha apelado a un elemento común entre todas las partes implicadas en la gestión de Doñana como es que «el acuífero de Doñana está en una situación complicada» y colegir de esta premisa que «parece razonable que trabajamos todos en la línea de proteger ese acuífero, que es la linea que sigue la Proposición de Ley que ha presentado el PP en el Parlamento».

«La Proposición de Ley no daña el acuífero de Doñana, no daña al Parque Nacional», ha proclamado Fernández-Pacheco, quien ha sostenido que «viene a aportar soluciones al acuífero de Doñana», para demandar entonces al Gobierno «crear grupos de trabajo para avanzar juntos» tras lamentar que «esas reuniones nunca llegan y hasta ahora no hemos tenido respuesta» del Gobierno.

«Esta Proposición de Ley en absoluto supone una amnistía a los procesos sancionadores que están en vigor», ha apuntado el consejero de Sostenibilidad, quien ha blandido que «la Proposición de Ley se cimenta en que el agua del acuífero no se toca ni ahora ni el futuro», para argumentar seguidamente que el agua que se destine a futuros suelos agrícolas regables «siempre será de excedentes superficiales, nunca del acuífero de Doñana», mientras que ha defendido que la iniciativa parlamentaria «refuerza los compromisos ambientales que la Junta de Andalucía tiene con la restauración de los territorios» y con ello «arrimamos el hombro para seguir cuidando Doñana».

El consejero de Sostenibilidad ha recriminado al Gobierno que no haya cumplido con el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras hacia Doñana, planteamiento que también reproduce la Proposición de Ley de PP y Vox, ha defendido que la Junta de Andalucía «es la Administración que más invierte en agua» tras apelar a que «el agua se puede desalar, depurar, trasvasar, optimizar, en definitiva, que es lo que estamos haciendo dentro de nuestras competencias».

Recurso por el trasvase del tajo

Cuestionado por el recurso de la Comunidad Valenciana para pedir la suspensión cautelar del cauce ecológico del río Tajo, Fernández-Pacheco ha recordado que este martes el Consejo de Gobierno dio «luz verde al recurso en el Tribunal Supremo» tras poner de manifiesto que «nos negamos a aceptar que una medida arbitraria, que no tiene soporte científico, venga a dilapidar, a poner freno, a tantas familias» del norte y el levante de la provincia de Almería.

«Respetamos a la Comunidad Valenciana», ha asegurado Fernández-Pacheco, quien ha proseguido explicando que «trabajamos en nuestro propio recurso y cando los Servicios Jurídicos lo tengan lo presentaremos».