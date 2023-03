El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha replicado al PSC que hace falta un «cambio del sistema de financiación» estatal de atención a la dependencia para que la Generalitat pueda construir residencias como la de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Lo ha dicho tras una interpelación en el Parlament del diputado del PSC Raül Moreno, que le ha reprochado que él y el candidato de ERC a la alcaldía de Santa Coloma, Gabriel Rufián, prometieran una residencia con plazas públicas en la ciudad en un acto electoral.

Campuzano ha sostenido que la ley de la dependencia que diseñó el PSOE deja solas a las Comunidades Autónomas en cuanto a los recursos para atender a las personas dependientes, y sobre la polémica por la promesa electoral ha pedido «no convertir la anécdota en categoría».

«Lo invito a que trabajemos conjuntamente para tener un capítulo de inversiones para hacer residencias construidas desde la Generalitat si Madrid nos garantiza los recursos adecuados», ha dicho el conseller.

El psc no descarta pedir su dimisión

Moreno ha pedido a Campuzano disculparse por esta polémica, que ve «uno de los episodios más vergonzantes de los últimos años en lo que afecta al compromiso social de la Generalitat», y comprometerse a construir la residencia en Santa Coloma, algo que los socialistas pedirán añadir en las cuentas de 2023.

«Hay que tener morro para ir prometiendo residencias que luego no pagan», le ha espetado, y ha mantenido que los ayuntamientos no pueden asumir las inversiones que la Generalitat no lleva a cabo.

También ha avisado de que no descartan pedir su reprobación o dimisión por estos hechos, y ha acusado al Govern de haberse convertido en el «comité de campaña» de ERC ante las municipales.

Plazas según "necesidades objetivas"

El conseller ha explicado que el departamento trabaja ahora en la planificación a corto plazo de las 2.000 plazas residenciales que se habilitaron con los Presupuestos de la Generalitat para 2023.

Una vez terminada la planificación, habrá que decidir «en función de necesidades objetivas» dónde se asignan esas plazas concertadas --para las que la Generalitat garantiza precios públicos--.

Según ha detallado, en ese momento analizarán si pueden asignarse a Santa Coloma, donde cree que «conviene una residencia pública», o a otro municipios.

Comparecencia pendiente

El conseller tiene pendiente comparecer ante la comisión de Derechos Sociales del Parlament para dar explicaciones sobre esa promesa, tal y como le pidió la oposición; según ha explicado él mismo, lo hará a finales de abril.

Este mismo martes, la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlon, ha reclamado a la Generalitat que incluya una partida para construir la residencia en Santa Coloma en 2023, algo que defiende que corresponde a esta administración y no al Ayuntamiento.