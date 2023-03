Vox votará 'no' a la "ley de privilegios a extranjeros" si el PP sigue "en la misma línea" y no lo abre a los madrileños

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este martes en que votarán en contra de la ley para la deducción del tramo autonómico del IRPF a inversores extranjeros si el PP «sigue en la misma línea» y no abre este beneficio para el resto de los madrileños.

«Si tuvieran en cuenta nuestra propuesta de equiparar a los madrileños con un extranjero, tendríamos en cuenta su propuesta, pero no vemos ninguna propuesta por parte del Gobierno. ¿Qué es esto de primar al que viene de fuera, al que acaba de llegar frente a los jóvenes en Madrid que no llegan a comprar su propia vivienda?», ha cuestionado la líder de Vox.

A su juicio, es «una obligación» de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de velar primero «por los madrileños». Por eso, ha avisado que no iban a apoyar este jueces «una ley de privilegios a extranjeros si no se dan las mismas condiciones a los madrileños».

«Llevo semanas tendiendo la mano al Gobierno y, a no ser que propongan algo que favorezca y dé las mismas condiciones a los madrileños, no podemos privilegiar a los extranjeros. Vamos a votar no si siguen en esa misma línea, sin duda. Ya les anticipo que el voto será en contra porque no tengo esperanza de que cambien de actitud», ha lanzado Monasterio.

Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha explicado que no se trata de una normativa para extranjeros sino para aquellas personas que lleguen del extranjero a residir en la Comunidad de Madrid. «Veo con sorpresa que Monasterio mantiene el mismo discurso que Mónica García (Más Madrid). Hace una simplificación absurda y populista de esta medida», ha zanjado.