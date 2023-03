La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y candidata a la reelección, Núria Parlon (PSC), ha pedido añadir a los Presupuestos de la Generalitat de 2023 vía adenda una partida para construir la residencia para ancianos en la ciudad que prometieron el alcaldable de ERC, Gabriel Rufián, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los periodistas, tras la polémica participación de Campuzano en un acto de Rufián en que se comprometieron a construir esa residencia --la segunda pública del municipio-- y a concertar plazas públicas.

Parlon ha detallado que, en una reunión tras estas declaraciones y un tuit de ERC que garantizaba esa residencia si eran «decisivos», Campuzano explicó al Gobierno municipal que hasta la aprobación de los Presupuestos la Generalitat no habían podido planificar estas inversiones en dependencia.

De hecho, el PSC había solicitado incluir una partida para construir esta residencia en los Presupuestos, pero la Generalitat informó de que no disponían aún de esa planificación, según fuentes socialistas.

«Exigiremos que, en el marco de la adenda de Presupuestos puedan presupuestar lo que cuesta la construcción de esta residencia», ha dicho Parlon, que ha explicado que lo pedirán tanto a través del grupo parlamentario socialista como a nivel municipal.

La alcaldesa ha cifrado el coste de esa obra en entre 5 y 6 millones de euros y ha defendido que, una vez construida, la Generalitat también debe garantizar la concertación de plazas a precio público.

También ha sostenido que la competencia para hacer esa obra corresponde a la Generalitat, después de que Rufián acusara al PSC de no querer construir la residencia en un terreno que es municipal: «No es que no la hagamos. Es que no nos toca hacerla».

Próximamente Campuzano deberá comparecer ante el Parlament para dar explicaciones sobre esa promesa, a petición de la oposición.

Propone un centro de día para cada distrito

Además, la alcaldesa y candidata a la reelección ha detallado que en su programa electoral lleva la propuesta de construir un centro de día en cada uno de los seis distritos de la ciudad para atender a personas mayores y descargar a las familias, una iniciativa que les planteó la entidad SOS Gent Gran.

El Ayuntamiento asumiría la habilitación de los centros, por valor de 1,5 millones de euros, y la Generalitat la financiación de las plazas públicas; según ha explicado Parlon, Campuzano se mostró «receptivo» a esta propuesta.

De hecho, el Ayuntamiento ha construido el centro de día 'Josefina Manresa' en el distrito tres de la ciudad y lo entregará en unos meses a la Generalitat para que lo gestione, siguiendo este mismo modelo.

Según datos municipales, Santa Coloma tiene ahora un total de 450 plazas concertadas en residencias y necesitaría llegar a las 1.170 para dar respuesta a las necesidades de dependencia de los vecinos.

Campaña municipal

Preguntada por la campaña municipal, con Rufián de contrincante, Parlon ha deseado que no haya «juego sucio» y que los candidatos hagan propuestas constructivas en el marco de diálogo y respeto que asegura que existe en el Ayuntamiento de Santa Coloma.

«No nos petaremos una cultura política de hace muchos años en una campaña electoral si hay momentos de tensión o de bajar al barro. No lo haremos. Tenemos proyecto e ideas para seguir transformando Santa Coloma», ha añadido.

Fuentes socialistas han explicado que Parlon centrará la campaña en los ejes que consideran prioritarios para su proyecto de ciudad, donde gobierna desde 2009.

Entre ellos están la recuperación de la biodiversidad en el Besòs (Barcelona), las políticas de ocupación, la seguridad y el turismo familiar de proximidad.