Teresa Ribera inaugura la nueva sede de la Fundación Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático Naturklima

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha inaugurado este viernes en San Sebastián la nueva sede de la Fundación Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático, Naturklima, donde ha incidido en la importancia de acelerar ante el desafío del cambio climático. «Llegamos tarde, lo que no significa que no podamos llegar», ha sostenido.

Naturklima es el primer edificio público de Euskadi construido bajo los estándares constructivos de passiv-house. El nuevo edificio se ha ejecutado en un plazo de dos años y ha supuesto una inversión de 8.500.000 euros.

Además de Ribera, han tomado parte en el acto el presidente de Naturklima y diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. Al evento también han acudido, entre otros, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Nekane Arzallus, o el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha señalado que la próxima semana se presentará la síntesis del sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático IPCC, que «no trae buenas noticias».

Así, ha apuntado que este año se debe confirmar «si estamos mucho más cerca o más lejos» del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y ha afirmado que «todo apunta a que hemos hecho muchas cosas, estamos reorientando nuestras finanzas, estamos activando procesos de cambio en nuestros sistemas industriales y económicos», entre otras acciones, pero «todavía estamos lejos de garantizar esa seguridad climática a la que nos comprometimos en 2015».

Además, ha recordado que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en «un contexto particularmente sensible e importante», y ha señalado que se va a abordar desde la UE en las próximas semanas un «paquete normativo que tiene por finalidad pensar cómo adaptar el marco que regula el mercado eléctrico».

También se centrará en «cómo trabajar para que las materias primas clave en la transformación digital y verde puedan encontrarse de una manera mucho más equilibrada, en la que la relación entre países es clave», y ha incidido en la importancia de la «respuesta local» y de la reutilización.

Asimismo, Ribera ha asegurado que habrá que «anticipar una serie de obligaciones que van a forzar a pensar las cosas de manera diferente en el acero, en la industria petroquímica, en el transporte, en la gestión de los puertos», al tiempo que ha considerado necesario «activar un banco de hidrógeno», así como formación especializada para la «gran revolución de la industria».

«Llegamos tarde, lo que no significa que no podamos llegar, sino que tenemos que acelerar. No es fácil y no sobra nadie, debemos sumar los esfuerzos de todos en múltiples dimensiones», ha expresado.

"clave de oportunidad"

Por su parte, Asensio ha señalado que el cambio climático «es uno de los principales desafíos al que nos enfrentamos como sociedad, que afecta a nuestra ciudadanía, nuestro entorno y nuestro medio ambiente», y ha defendido que Naturklima «es la respuesta de cómo abordaremos el desafío en clave de oportunidad».

«Naturklima es una infraestructura para gestionar y materializar la transición ecológica en Gipuzkoa, una transformación que debemos abordar en todos los ámbitos y sectores, para garantizar un crecimiento sostenible, mantener la calidad de vida y bienestar de todas las personas de Gipuzkoa», ha señalado.

Asimismo, Markel Olano ha remarcado la importancia de la puesta en marcha de este espacio, ya que «sitúa la lucha contra el cambio climático en el centro de la nueva agenda política» del Territorio, y ha recordado que se trata del séptimo centro de referencia de Gipuzkoa impulsado desde la estrategia foral Etorkizuna Eraikiz.

Naturklima albergará cuatro áreas de promoción estratégicas. Así, contará con el Observatorio de Cambio Climático en Gipuzkoa, que monitoriza los indicadores climáticos y los impactos que estos tienen en el medio natural y en los sectores socioeconómicos de Gipuzkoa para que «se puedan diseñar las mejores políticas de adaptación y mitigación que permitan asegurar la neutralidad climática en el año 2050».

También contará con el hub de economía circular para impulsar proyectos que tengan como fin la investigación de materias primas provenientes del reciclaje, la reducción del uso de materias primas naturales, el ecodiseño y el aumento del ciclo de vida de los productos.

El hub de Transición Energética-oficina de transformación comunitaria tiene como fin impulsar la transición energética de la ciudadanía, a través de la promoción de las energías renovables y «un nuevo modelo energético ciudadano basado en la democratización de la energía, las Comunidades Energéticas Ciudadanas», ha explicado Asensio.

Por su parte, el Aula de Cambio Climático será un espacio de referencia en la educación del cambio climático para la ciudadanía y los más jóvenes, en el que se llevarán a cabo diferentes iniciativas, campañas de sensibilización y talleres para transmitir el conocimiento e información disponible sobre el cambio climático.

Desde la Diputación foral han detallado que el nuevo edificio va a disponer de zonas de 'coworking' para emprendedores y start-ups; espacios para desarrollar talleres y 'Workshops' internacionales y un auditorio.

Naturklima creará un pequeño centro de investigación y recuperación de baterías para «dar solución al problema de almacenamiento de la energía y al desabastecimiento de materias en Gipuzkoa». Asimismo, contará con un bosque didáctico constituido por una zona arbolada y un jardín botánico que funcionará como sumidero de CO2.