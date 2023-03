La pirotecnia Crespo ha llenado de color la plaza del Ayuntamiento de València con la 'mascletà' de este viernes, un disparo relámpago con montaje a escuadra protagonizado por monotiros de todos los efectos, descargas terrestres rojas y verdes, un terremoto atronador y secuenciales de truenos «a todo meter».

«Hoy ya hemos cumplido», ha asegurado tras el espectáculo el propietario de la empresa, Vicente Rodríguez, quien se ha mostrado «muy contento» después de haber ofrecido una 'mascletà' «buena» que le «ha salido redonda». «Ha sido un éxito», ha celebrado minutos después de recibir la ovación del público.

La firma, afincada en Alzira (Valencia) y pirotecnia «por excelencia» de la Ribera y las comarcas centrales, ha preparado un disparo de 150 kilogramos, que ha comenzado con un inicio lleno de color naranja, seguido de monotiros secuenciales de relámpagos y zumbadoras con colorido rojo de truenos y candelas efecto cracker. «Era un secreto, pero ha quedado una cosa muy bonita», ha apuntado Rodíguez.

A continuación, se han sucedido cinco secciones terrestres marcadas por el Truno Crespo Doble --creado por la empresa valenciana en 2022-- de diferentes calibres y un terremoto «atronador» de doble calibre. Para culminar, la 'catedral de la pólvora' ha temblado con un final con doble turbo y golpe de truena y color en los cuatro lados de la jaula.

La plaza del Ayuntamiento ha estallado en aplausos y vítores a los pirotécnicos, y, entre las primeras impresiones de los invitados al balcón principal de la casa consistorial, se ha podido escuchar: «Estos valencianos no están bien».

Rodríguez ha resaltado que «cualquier día» de 'mascletà' en la 'catedral de la pólvora' tiene «ese gusanillo» al disparar, pero ha reconocido que este día 17, en plena semana grande de las Fallas y a unas horas de comenzar la primera jornada de la Ofrenda 2023-- «ha sido un día muy especial», para el que ha estado planeando el espectáculo «sobre un mes». «A veces no podía dormir», ha apuntado.

En este sentido, su padre, también miembro de la pirotecnia, ha agregado que «el día corresponde para que todo el mundo quede con buen sabor de boca. Nosotros también, no solo el público». Su hijo, muy «satisfecho» con el «buen trabajo», se ha despedido: «Todos contentos y 'avant' el carro».

El balcón principal de la casa consistorial ha contado este viernes con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España; la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro; y la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Mobilidad, Rebeca Torró.

Asimismo, han asistido la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles; el secretario general de Cs, Adrián Vázquez; la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, María Pérez Herrero; la secretaria autonómica María Ángeles Campello, y la residenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo Beltrán.

La Fallera Mayor, Laura Mengó, y la Fallera Mayor Infantil, Paula Nieto, han estado también acompañadas por sus respectivos mantenedores, Jaime López Brunchud y Amparo Sospedra. Además, entre el público, se encontraba el humorista Eugeni Alemany, que ha asegurado que ha sido «muy guay» porque la 'mascletà' «siempre 'aborrona'» y «nunca te acostumbras, al tiempo que ha bromeado que se encontraba de »luna de miel en el balcón del Ayuntamiento" con su mujer, Yolanda Martínez, directora y guionista de televisión.

Por su parte, la presentadora valenciana Nuria Roca ha hecho un «viaje exprés» a València. «Vengo, veo la 'mascletà, me como una paella y vuelvo a casa», ha afirmado, y ha señalado que «hacía mucho tiempo» que no venía a Fallas. «Creo que me hubiera gustado cualquier 'mascletà', pero a mí la de hoy me ha parecido espectacular. Tenía muchas ganas de verla», ha expresado.

Cruz roja

Por lo que respecta a la asistencia sanitaria prestada en la 'mascletà' de este viernes, Cruz Roja ha indicado que se ha atendido a 63 personas, de las que se ha tenido que evacuar a un hombre por dolor torácico.

Las asistencias prestadas han sido a 16 hombres y 29 mujeres por lipotimias, nueve mujeres por crisis de ansiedad, dos hombres por dolor torácico --uno de ellos evacuado--, una mujer con un traumatismo, otra por heridas y otras tres por motivos varios que no se han especificado.

En total, Cruz Roja ha movilizado a 75 personas para este operativo: dos médicos, nueve enfermeros, 12 TES, 49 socorristas y tres coordinadores. Respecto a los vehículos, han participado en el dispositivo de asistencia tres ambulancias SVA, tres SVB, cinco vehículos de transporte y uno de coordinación.