El secretario general de Ciudadanos (CS), Adrián Vázquez, ha considerado este viernes sobre el abandono de los dos representantes de esta formación en la Diputación de Alicante, que el presidente de esta institución y del PPCV, Carlos Mazón, también candidato 'popular' a la Generalitat, «es el cachorro» del expresidente de ese partido y del Consell Eduardo Zaplana.

Así, ha recordado que «Zaplana empezó gobernando en Benidorm (Alicante) con un tránsfuga» y ha considerado que esta es la condición de los dos exrepresentantes de CS en la corporación provincial alicantina, Julia Parra y Javier Gutiérrez, que tras dejar esta formación mantienen su acta y desde el grupo de no adscritos sus responsabilidades en el equipo de gobierno.

Vázquez, que se encuentra en València con motivo de las Fallas, se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha hecho a la falla Convento Jerusalén junto a la presidenta de CS en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, y el portavoz de este partido en el ayuntamiento de la ciudad, Fernando Giner.

Preguntado por la situación de la Diputación de Alicante, gobernada por Mazón a partir de un pacto entre PP y CS, tras la renuncia de Parra y Gutiérrez, el secretario general de la formación naranja ha hecho «un aviso a navegantes: Zaplana empezó gobernando en Benidorm con un tránsfuga».

«Parece que Mazón es el cachorro de Zaplana», ha apuntado, al tiempo que ha pedido al presidente del PPCV «que vea cómo acabó Zaplana» y ha señalado que «la corrupción institucional es algo que hay que evitar».

Adrián Vázquez ha recordado que CS ha dado a Carlos Mazón un plazo «hasta el lunes para tomar una decisión» respecto a mantener su gobierno con los dos diputados que han dejado esta partido. Igualmente, ha aseverado que seguir liderando en la corporación provincial alicantina «un gobierno con dos tránsfugas», una circunstancia que considera «corrupción institucional», supone «un fraude a los votantes».

«Con nosotros va a tener muy poco que hablar en el futuro», ha agregado el responsable de CS. Preguntado por las medidas que este partido prevé tomar tras el abandono de Parra y Gutiérrez, Vázquez ha pedido «esperar al lunes» y ha apelado al «sentido común» y al «respeto a las instituciones».

Tras ello, ha rechazado gobernar «con tránsfugas» y aceptar «este tipo de corrupción institucional» y ha declarado que Mazón «tiene que entender» eso, «sobre todo, cuando tiene el objetivo de ser el futuro presidente de la Comunitat».

Preguntado por críticas hacia CS por «haberse acercado al sanchismo», Adrián Vázquez ha respondido: «tengo una cara de sanchista que no puedo con ella».

A continuación, ha subrayado las «políticas liberales» que defiende la formación naranja y el trabajo hecho en instituciones como las «Corts Valencianes, el Ayuntamiento de València o el Congreso de los Diputados». «Creo que lo último que se nos puede llamar es sanchista, pero también le digo que me han llamado sanchista, derechita, de todo, y yo solo digo que soy liberal», ha agregado.

Por su parte, Mamen Peris ha considerado, respecto a la polémica abierta en la Diputación de Alicante, que la «pelota está en el tejado» de Carlos Mazón. Asimismo, le ha indicado que la solución es «muy fácil», según ha dicho, quitar «todas las competencias» a esos dos diputados «si quiere continuar con estabilidad».

«La estabilidad institucional no se hace comprando diputados», ha asegurado la responsable autonómica de CS. Del mismo modo, ha añadido que la solución también pasa por que esos dos diputados devuelvan su acta. «Tenemos un pacto de gobierno que era PP y CS, no con personas concretas. No podemos tolerar que ese pacto de gobierno se mantenga con personas que son tránsfugas», ha insistido.

Preguntada por el ultimátum dado a Mazón hasta el lunes y por las consecuencias que puede tener si no acepta lo que CS le plantea, su presidenta en la Comunitat ha emplazado de nuevo a ese día. «Veremos el lunes qué pasos ha dado Carlos Mazón y decidiremos», ha respondido.

"un gobierno no se puede mantener con tránsfugas"

«Mazón lo que tiene que hacer es cumplir el reglamento» y «cesar de sus competencias» a los dos exrepresentantes de CS, así como quitarles «todo el personal eventual» y sus puestos en «los órganos de gobierno», ha reiterado Peris, que ha preguntado si «apoyarse en tránsfugas es la política» del presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante.

«Un gobierno no se puede mantener con tránsfugas. Quien no devuelve el acta es un tránsfuga y eso se llama corrupción. De este partido se pude ir quien quiera y adonde quiera pero siempre devolviendo el acta porque de lo contrario es transfuguismo», ha repetido.

Mamen Peris ha reiterado que «la pelota está en el tejado de Mazón» y ha insistido en que «si no hace lo que le hemos pedido, se dará por roto el pacto en la Diputación», además de instar también al «sentido común» y a pensar «en el interés de la institución y de los alicantinos». Ha solicitado al presidente de la corporación provincial que «reflexione, priorice y sepa dónde está».

Preguntada por críticas a gestión en CS de la Comunitat Valenciana, su responsable ha indicado que ella hace su faena: «trabajar, trabajar y trabajar y decir las cosas bien claras».

Asimismo, preguntada actuaciones de su formación bajo mandato del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, Peris ha afirmado que no es «mandataria de nadie» y ha precisado que «el único mandato» es el de responsables de CS como su secretario general.

órganos estatutarios

Por otro lado, respecto a cómo puede afectar la polémica abierta por la Diputación de Alicante a la negociación para renovar los órganos consultivos de la Comunitat, la representante de CS ha expuesto que «esta crisis no afecta en nada» a ese proceso y ha planteado que la posición de su formación «es la del consenso y la de poner en valor el mérito y la capacidad» de las personas para «regenerar las instituciones».

En este sentido, ha dicho que es un «currículum de mérito y capacidad» lo que debe primar y no llevar «el carné del partido en la boca». «Regenerar las instituciones es apostar por el mérito y la capacidad», ha insistido, además de resaltar que su partido está «intentado que se llegue a un acuerdo».