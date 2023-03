El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado este viernes que, «por la información que tenemos a nuestro alcance» en estos momentos en su partido, «ya deberíamos trasladar a una instancia judicial» el caso del «desvío masivo de recursos públicos» por parte de la Junta de Andalucía «a la sanidad privada» con contrataciones «a dedo», para que «lo evalúe y lo investigue», pero los socialistas creen que, «en democracia, primero debemos hacer un análisis parlamentario», y por eso han solicitado primero una serie de «información» al Gobierno de Juanma Moreno para que, «una vez que la tengamos, podamos, o no, trasladarlo a otras instancias para que la evalúe».

«Me gusta ser serio en esto», ha remachado Juan Espadas en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que se ha declarado «profundamente preocupado» tras conocerse en los últimos días que «ha habido un desvío masivo de recursos públicos que necesita la Atención Primaria» de la sanidad andaluza «a la privada, y de manera absolutamente opaca».

En esa línea, Espadas ha puesto de relieve que «el Gobierno andaluz ha reconocido que lleva más de un año transfiriendo recursos de presupuesto público a la sanidad privada, y sin dar ningunas explicaciones y al margen de la legalidad», y «esto es grave», según ha sentenciado el dirigente socialista.

El líder del PSOE-A ha enfatizado que quiere «saber por qué» el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha actuado así «sin justificación y de manera claramente oculta», así como «a quién ha beneficiado», y al respecto ha llamado la atención acerca de que, según han «comprobado» los socialistas, «durante el año 2022», cuando se estuvo utilizando «este sistema opaco, las listas de espera no se han reducido» y, de hecho, las listas de espera quirúrgicas «se han incrementado en Andalucía».

Tras criticar además que, «desde junio del año pasado, el Gobierno andaluz no actualiza esas listas» de espera, Espadas ha preguntado que, si éstas han crecido, «para qué hemos desviado esos fondos a la sanidad privada», y «quién se ha beneficiado» de ello. «Los pacientes desde luego que no», ha respondido él mismo, para agregar que, en este caso, «claramente se ha abusado de una norma que no respaldaba la contratación y la adjudicación a dedo».

"un fraude de ley"

Al respecto, Espadas ha subrayado que, en la administración, «el sistema para adjudicar contratos es un concurso público», algo que Moreno «se ha saltado a la torera, y utilizando en este caso el argumento de la Covid y la emergencia» sanitaria, «que terminó en mayo del 2021», según ha abundado el líder socialista, que ha insistido en denunciar que la Junta siguió «contratando a lo largo del 2021 y 2022 a las empresas de la sanidad privada que ha querido, con nombre y apellidos», y «esto es muy grave, porque es un fraude de ley y puede tener responsabilidades», ha apuntado.

Espadas ha insistido en señalar que por parte del PSOE-A quieren «llegar hasta el final» en este asunto, y «lo primero» que le pide al presidente de la Junta al respecto es que «sea transparente», porque «tiene la obligación de darnos en el Parlamento todos los expedientes» solicitados «para que podamos ver cuál era la razón en cada uno de ellos y a quién se ha beneficiado».

Ha argumentado que, «cuando alguien se salta las normas, exactamente igual que el PP ha reivindicado en otros momentos en la historia de Andalucía, nuestra obligación es poner en conocimiento de las autoridades si se ha producido algún tipo de irregularidad».

«Actuamos con seriedad, estamos investigando esto y pedimos transparencia al Gobierno andaluz y a Moreno para que nos ponga información encima de la mesa y podamos comprobar» lo que hay, según ha abundado Espadas, que ha remarcado que en este caso «hablamos de mucho dinero, de más de 200 millones de euros», y por parte del PSOE-A reclaman a la Junta «transparencia, explicaciones» como se «merece» la oposición, que «debe controlar al Ejecutivo».

Ha añadido que, «a partir del análisis de esa documentación, iremos a las instancias jurisdiccionales si, efectivamente, se confirma que se han utilizado recursos públicos de manera indebida».

Finalmente, Espadas ha sostenido que, «para los ciudadanos, lo importante aquí» es tener en cuenta que, cuando por parte de la Junta se había «despedido a 8.000 sanitarios en octubre de 2021, el Gobierno de Moreno estaba, a la vez, derivando recursos públicos a la sanidad privada», y la pregunta que surge es «por qué no los dedicó a volver a contratar a esos 8.000 sanitarios, en vez de derivar» esos fondos «a clínicas privadas».

«Eso es lo que políticamente quiero que Moreno nos explique en el Parlamento», ha sentenciado el secretario general del PSOE-A, quien, no obstante, se ha reivindicado como «una persona de diálogo», que es algo que, con él como dirigente socialista, va a tener «garantizado» el Gobierno del PP-A «siempre», según ha remachado antes de apostillar, no obstante, que «el diálogo no puede ser postureo, sino que tiene que ser transparente y para avanzar en contenidos», ha concluido Juan Espadas.