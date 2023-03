Mónica García reconoce su "error" y dice que estudiará cómo devolver el dinero del bono para consumidores vulnerables

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido su «error» y asegura que va a estudiar cómo devolver el dinero que recibió su familia del bono para consumidores vulnerables después de que este mismo miércoles pidiera la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, tras conocerse que cobra esta misma ayuda.

Tras la polémica surgida en torno a este asunto, García ha explicado que ella no sabía que había recibido el pago único de 195 euros al año por ser familia numerosa y que le ha costado «horas» enterarse.

«La primera sorprendida soy yo», ha admitido este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido su error y ha insistido en que no necesita ese dinero.

«No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito. Defiendo el criterio de rentas y todo esto nos parece regresivo. Voy a estudiar si hay forma de devolverlo al Gobierno central. No lo necesito. Llevo todo el día indagando y me he enterado de que esto lo cobramos 130.000 hogares en la Comunidad de Madrid. No podemos cobrarlo el señor Ossorio y yo», ha explicado.

Así, ha aclarado que reaccionó «por indignación» al conocer que Ossorio cobraba este bono y ha insistido en que se ha enterado «de forma automática» en su familia. «Eso no me gusta. No lo necesito», ha apostillado.

En este punto, la líder de Más Madrid ha subrayado que comparte cuenta con su marido aunque él las gestiona y que le ha costado «llegar al recibo» ya que recibió esa ayuda en diciembre de 2022 cuando correspondía a 2021. «Es una medida regresiva (...) no tenía ni idea de que lo estaba recibiendo. Es que no lo pone», ha señalado.

Por lo que ha vuelto a cargar contra el vicepresidente de la Comunidad de quien dice que «si tenía ese dato es porque habrá estado indagando». «Ossorio dice que va a coger todas las ayudas que le dé el Gobierno. Yo no la necesito», ha vuelto a incidir.

«Creo que la dimisión del señor Ossorio la hemos pedido en muchas ocasiones por su falta de ética pública. El que critica que las paguitas, que hay gente subvencionadita, que no ve a los pobres de Madrid... Son declaraciones absolutamente intolerables. Hay un hogar que se ha reído de esto y es el del vicepresidente de la Comunidad. He reaccionado indignada sin saber que era automático», ha deslizado.