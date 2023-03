El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este lunes las «discusiones bizantinas» en las que está instalado el Gobierno de Pedro Sánchez para no resolver los problemas y que trate de recuperar una «visión edulcorada del doberman», diciendo que el PP es «insensible» o «incapaz», para «atacar» a la comunidad andaluza.

Durante su intervención, en Sevilla, en la inauguración del III Foro Económico de 'El Español' en Andalucía, Moreno ha criticado que el Ejecutivo nacional de PSOE y Unidas Podemos esté sumido en

«discusiones bizantizas», mientras nos rodean amenazas serias a las que hay que hacer frente de manera urgente. Ha apuntado que le da la impresión de que el Gobierno central pretende «distraernos» de los problemas que no sabe solucionar.

Juanma Moreno ha invitado al Gobierno central a que deje ya la

«demagogia y se centre en los compromisos pendientes con la sociedad española y andaluza, y ha querido dejar claro que la Junta va a trabajar para que se »respete" a Andalucía.

Ha defendido que su Ejecutivo ha dado sobradas muestras de seriedad, rigor y lealtad institucional hacia al Gobierno central, porque tenemos la «obligación de entendernos». Ha apuntado que el Ejecutivo nacional no se puede utilizar como «trinchera o atalaya para atacar a otra institución».

En este sentido, ha censurado los «ataques por parte de la romería de ministros» que han visitado Andalucía en las últimas semanas, apuntando que no es de recibo «venir a faltar a la verdad como se ha hecho de manera reiterada» sobre materias como la sanidad y la educación pública o las inversiones. «Es muy difícil que los andaluces de 2023 se crean las mentiras de la década de los 80», ha indicado Moreno, reprochando al Ejecutivo nacional que trate de recuperar una «versión edulcorada del doberman».

«Espero que no sigan con el mantra de las mentiras y de las fábulas de siempre porque no son creíbles y no producen nada bueno», ha sentenciado Moreno.

Durante su intervención, el presidente ha defendido que Andalucía va cobrando protagonismo en el conjunto de España y aunque se diga que está «de moda», no es así «porque las modas pasan». Andalucía, según ha recalcado, es una comunidad que genera «confianza y credibilidad en España», que necesita más certeza, madurez política y más rumbo.

En su opinión, en España vivimos tiempos en los que el gran objetivo de determinados dirigentes políticos es «dividir a la sociedad», trazando una raya entre arriba y abajo, entre derecha e izquierda, entre poderosos y no poderosos, o entre los buenos españoles y los malos españoles en función de su visión política. Ha indicado que eso es «pan para hoy y hambre para mañana» y sólo provoca el debilitamientos de las sociedades.

Ha defendido que las grandes sociedades se sustentan en grandes clases medidas que a su vez sustentan nuestras instituciones y democracia. Ha indicado que mientras el objetivo del actual Gobierno central es «dividir» a la sociedad, el de su Ejecutivo es sumar, cohesionar y que la sociedad en su conjunto «trabajemos por un mismo futuro».

Ha insistido en que Andalucía genera confianza y tiene estabilidad y un buen rumbo en unos momentos de incertidumbre, pero todavía quedan «muchísimas cosas por hacer y no podemos caer en la autocomplacencia bajo ningún concepto». «Queda un largo camino de fuerza, compromiso y sacrificio», ha apuntado.