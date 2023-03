La Pirotecnia Mediterráneo ha «reventado» la plaza del Ayuntamiento tras disparar este domingo la duodécima 'mascletà' de las Fallas 2023, un espectáculo «muy potente», con «bastante ritmo» y «mucho juego» compuesto con piezas de «gran calibre» que ha merecido una sonada ovación de las miles de personas entre el público.

La empresa valenciana ha hecho «enloquecer» la 'catedral de la pólvora' --de la que son asiduos visitantes durante las fiestas josefinas desde el año 2016-- con un doble terremoto montado de manera vertical en dos pisos porque, según ha explicado el gerente de la firma, Toni García Juan, a Europa Press TV, en horizontal «no cabe». «Si no cabe a lo ancho, pues a lo alto y ya está. Hacia arriba no tenemos límite», ha apuntado.

La 'mascletà' ha comenzado con un traca valenciana, seguida de cuatro principios aéreos «con bastante ritmo, bastantes efectos u bastantes calibres diferentes». A continuación, se ha escuchado un conjunto de cuerdas «con mucho juego», que, desde su inicio, «han ido aumentado el calibre». Para cerrar, el terremoto doble «muy largo y muy potente» y un bombardeo final de efectos digitales. «Ha sido una 'mascletà' muy potente desde el principio hasta el final», ha resaltado.

Antes de escuchar un último golpe seco de truenos aéreos, el público ya aplaudía y gritaba «sorprendidos» por el espectáculo pirotécnico. Tras el final de la 'mascletà', en el balcón del Ayuntamiento se han escuchado comentarios como «¡Qué pasada!», «¡Qué bestia!», «¡Qué locura!», «¡Brutal!», «¡Bestial!» o «La mejor 'mascletà' de mi vida sin duda». Y a la llegada del pirotécnico el público ha estallado en un fuerte grito para ovacionar al artista.

«Yo no me he enterado hasta que no ha acabado la 'mascletà'. No sé qué he hecho», ha reconocido en declaraciones a los medio Toni García, que ha asegurado que, aunque «sabían lo que iba a pasar, cuando acaba y sale así de redonda, piensas 'qué pasada'». «La hemos hecho con la intención de que esta 'mascletà' quede grabada en algún rincón de alguna mente de toda la gente que ha venido a la plaza», ha afirmado.

Además, se ha mostrado «orgulloso» de que el Ayuntamiento de València haya contado con Pirotecnia Mediterráneo para disparar un domingo --día festivo y con más afluencia de personas en la plaza--. «Es un orgullo y respondemos trayendo una 'mascletà' muy potente que hemos preparado con mucha ilusión», ha manifestado, y ha señalado que este disparo lo había reproducido ya en su cabeza: «Esta 'mascletà' ya la he quemado en la ducha de casa siete u ocho veces».

Toni García ha dedicado la 'mascletà' de este domingo a sus dos hijas. «Una está aquí conmigo y la otra no está, pero seguro que la ha visto desde el cielo», ha dicho emocionado el pirotécnico, quien al acabar el disparo ha lanzado un beso al cielo. Le han acompañado también todos los trabajadores de la empresa. «Es un día de fiesta para nosotros y lo disfrutamos al máximo con un grandísimo equipo», ha celebrado.

El balcón de la casa consistorial ha contado este domingo con la asistencia del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; el presidente del PPCV, Carlos Mazón; el influencer Roi Sastre; el cantante Leo Rizzi, y la Fallera Mayor de València 2022, Carmen Martín, y su Corte de Honor.

Nit del foc

Pirotecnia Mediterráneo será también la encargada de disparar el próximo día 18 de marzo el espectáculo de la 'Nit del foc'. «Tenemos muchísimas ganas e ilusión», ha afirmado Toni García, al tiempo que ha remarcado que, «si sale cómo está previsto, lo mismo que ha pasado hoy, será un espectáculo tremendo». «Es un muro que tenemos dentro de una semana que telita marinera», ha concluido.