El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha expuesto que «19 años después sigue resultando inexplicable y descorazonador que 10 bombas estallaran en Atocha, Santa Eugenia y Pozo del Tío Raimundo y que esas malditas bombas dejaran más de 190 muertos y más de 2.000 heridos».

Azcón, acompañado por la consejera delegada de Víctimas del Terrorismo, Patricia Cavero, y la representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, ha participado en un acto organizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y en recuerdo de las víctimas del 11M, y que ha tenido lugar en la plaza del Pilar, ante la fuente de la Hispanidad.

El alcalde ha asegurado que «lamentablemente conmemoramos el 11 de marzo porque España sufrió el atentado más cruel de nuestra historia, y 19 años después nos sigue resultando inexplicable y descorazonador que 10 bombas estallaran de forma prácticamente simultánea en Atocha, Santa Eugenia y Pozo del Tío Raimundo y que esas malditas bombas dejaran más de 190 muertos y más de 2.000 heridos».

«Hoy lo hacemos formalmente, pero no hay día que pase que en nuestro país no nos acordemos de aquellos que sufrieron el terrible e inhumano atentado. Zaragoza este 11 de marzo sigue recordando a aquellos que en 2004 perdieron su vida por la culpa de la sinrazón y la barbarie de los terroristas», ha agregado Azcón.

«Zaragoza no olvida» y «la ciudad siempre estará del lado de las víctimas y sus familias». «Nos sumamos al dolor de los familiares de cada una de las víctimas, no sólo de ellas, de todas y cada una de las personas que a lo largo de la historia de nuestro país han perdido la vida en crímenes del terrorismo. Se trata de un deber moral unirnos a ese dolor y hacerlo y condenar permanentemente los actos terroristas que, lamentablemente, forman parte de la historia de España». Ha recalcado: «Año tras año, honramos su memoria, no vamos a olvidarmos».

El alcalde ha resaltado que «creemos firmemente en la memoria, en la unidad y en la justicia, que dejan en evidencia a los terroristas y les señalan como lo que son, despreciables asesinos».

No hay causa que justifique el terrorismo

Por su parte, la representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, ha indicado que a pesar de que el terrorismo ha golpeado a España de una forma brutal, aquel 11 de marzo, «nos hizo sentir más vulnerables y, a pesar de que fueron días muy tristes muchos salimos a la calle a mostrar nuestra condena, nuestra repulsa y nuestro más sincero rechazo y, hoy 19 años después es muy de agradecer que estemos aquí recordando».

Ruiz ha afirmado que «no hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza, de ahí que no puedan ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que en algún momento pensaron que estuvo justificado matar. En la AVT llevamos muchos años luchando para que la historia del terrorismo figure en los libros de texto, y nos esforzamos en llevar a cabo charlas de concienciación en centros escolares de toda la geografía española porque es absolutamente necesario e imprescindible que los jóvenes sepan qué ha sucedido porque para no repetir errores hay que conocer la historia, y flaco favor nos hacemos pasando de puntillas o contando verdades a medias».

La representante de la AVT ha argumentado que «tampoco podemos permitir es que se siga humillando a las víctimas del terrorismo, exaltando la figura de nuestros asesinos cuando salen de las cárceles o cuando en las fiestas de algún pueblo son recibidos como heróes, y lo peor es que nadie hace nada, nos preocupamos por los derechos de los ciudadanos, pero esto ya no le preocupa a nadie».

«También duele mucho que siga habiendo más de 300 casos sin resolver, las víctimas del terrorismo tenemos derecho a la justicia efectiva, una justicia que lleve a los tribunales a los responsables para que sean juzgados y que permita la ejecución de las sentencias dictadas de una manera íntegra», ha apostillado Lucía Ruiz.