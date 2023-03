Puig resalta las dificultades superadas en la Comunitat desde 2015 y ataca al PP: "Los valencianos no quieren más barro"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha resaltado las «dificultades» superadas en la Comunitat desde 2015, «cuando se había tocado suelo», y ha atacado al PP: «Los valencianos no quieren más barro».

Puig se ha pronunciado en estos términos en su intervención en el comité nacional para aprobar las listas del PSPV en las tres provincias, donde ha subrayado que a pesar de las «múltiples dificultades y problemas» actuales, «se vive un tiempo bueno».

«Recordemos que en 2015 había desprestigio, corrupción, despilfarro, una sociedad en decadencia y un gobierno desnortado», ha dicho para agregar que desde ese momento hasta la actualidad «han pasado muchas cosas» y «es evidente que no hay ningún indicador económico, social ni reputacional que esté peor ahora que antes. Todos los indicadores están mejor y podemos estar satisfechos», ha trasladado.

Actualmente, ha aseverado, la Comunitat es una autonomía de «vanguardia e innovación, que ha aumentado en valor reputacional y es una de las regiones que más ha avanzado».

«En estos momentos --ha añadido-- se trata de decidir si miramos al futuro o al pasado. Esta es la dicotomía de las elecciones. Nos jugamos el futuro de la Comunitat y de los pueblos. No nos jugamos otra cosa», ha aseverado.

En esta línea, ha lamentado que los 'populares' están haciendo la campaña «más bruta» de la historia porque «no tienen un proyecto político ni solvencia, solo oportunismo. Y hemos de fijar un horizonte muy claro: se trata de continuar, de sumar y de avanzar para conseguir la mayoría social que consolide el proyecto de todos», ha afirmado.

Y ha añadido: «Si hay una cosa definitoria es la defensa de la institucionalidad. El PSPV se siente muy solo en la convicción de que las instituciones no son de un partido, de una élite, sino de toda la sociedad. Nos sentimos muy solos porque la derecha es incapaz de acordar lo que es sencillo, el consenso del Poder Judicial u otras cuestiones básicas. Nosotros defendemos que se gobierne para todas las personas».

Empleo y agua

En relación con el empleo, Puig ha subrayado que existe más de dos millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, trabajando, algo a lo que se ha llegado «entre todos, generado confianza, diálogo social con sindicatos y estabilidad política», ha enumerado.

Desde esta mirada, ha agregado, también ha abordado su gobierno las políticas sociales: «Los gobiernos de la derecha tenían los copagos y ahora no. Además, la autonomía aprobó la Ley de la Sanidad Universal para que nadie tuviera ningún problema sanitario vinculado a su condición», ha recordado.

Por otro lado, Puig ha resaltado las inversiones desarrolladas en la Comnitat y se ha referido a la gigafactoria de Sagunt (Valencia): «Conseguir esto es un éxito memorable de la Comunitat porque ha habido una alianza efectiva entre todos los agentes para hacerlo posible», ha afirmado. «Es importante la inversión de la gigafactoria o que Ford se mantenga y que el coche eléctrico se haga en la autonomía», ha manifestado.

En cuanto al agua, ha señalado que es algo «fundamental» para su partido y defienden el trasvase, «que haya una solución para siempre y no el fango que quiere poner siempre la derecha, a los que no les interesan los regantes ni el agua, sino el fango, el barro, la confrontación y la ruptura porque es el campo abonado para conseguir votos. Pero la derecha es equivoca porque la Comunitat ha cambiado mucho y ya no se cree milongas ni las historias de las Fundación Agua y Progreso. Los valencianos no quieren más barro», ha subrayado.

Y sobre el agua ha insistido: «Vamos a estar ahí defendiendo los intereses de los regantes y de la Vega Baja en los tribunales si es necesario, pero también trabajando en la comisión de seguimiento para llegar a acuerdos y que los regantes tengan el agua segura y para siempre», ha repetido.

La financiación, "problema de todos"

Así mismo, Puig se ha comprometido a seguir trabajando en la financiación autonómica, «que no es un problema de la Comunitat, sino es un problema de España, de todos». «Queremos que se solucione un problema que tiene España y que pone en peligro el Estado del Bienestar. Sabemos que no es un problema que puede abordar solo el Gobierno, sino también la oposición», ha aseverado.

Además, el 'president' ha subrayado que su partido tampoco renunciará al derecho foral valenciano: «No tiene sentido que el resto de derechos forales de otras regiones sí estén y el nuestro no. Tiene los mismos derechos», ha defendido.

Así mismo, defenderán una sociedad más inclusiva donde no tenga cabida el terrorismo machista: «No podemos despistarnos, las mujeres y los hombres tienen que tener igualdad efectiva de derechos y desgraciadamente en la sociedad hoy aún no es así. Esta es la gran batalla, por la igualdad, la decencia y la no permisión de la esclavitud que significa la prostitución», ha abogado.

En su intervención, Puig también se ha referido al Covid-19 y ha señalado que esta legislatura ha sido «extraordinariamente compleja, muy difícil». «Lo que ha pasado es difícil de analizar aún y no sabemos realmente las consecuencias que sobre la sociedad ha tenido la pandemia, que ha causado desgraciadamente muchas muertes entre nosotros y hay personas con secuelas. También ha causado la visibilidad de la salud mental», ha puntualizado.

Y en este tiempo, ha añadido, «lo que ha sido fundamental ha sido la potencia y la corresponsabilidad de la sociedad valenciana», ha dicho Puig tras agradecer el trabajo desempeñado por la Conselleria de Sanidad y por los profesionales de la salud.