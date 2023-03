Els Amics de les Arts exploran "la sensación de libertad" en su sexto álbum, 'Allà on volia'

Els Amics de les Arts, el trío formado por Dani Alegret, Ferran Piqué y Joan Enric Barceló, ha publicado este viernes su sexto álbum, 'Allà on volia' (Pistatxo Records), con ocho canciones que transmiten «la sensación de libertad» que se siente cuando uno se desprende de todas sus preocupaciones.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press Alegret, que ha destacado que se han querido desmarcar de todas las etiquetas y estilos a la hora de componer los temas del álbum, «que tienen como hilo conductor una pregunta que todas las personas se han hecho: ¿Estoy donde quiero estar?».

Para él, el hecho de no estar donde inicialmente uno quería estar «hace que te desprendas de todas las preocupaciones» y permite replantearse los propios objetivos y centrarse en conseguir aquello que realmente le hace feliz, ha explicado.

Ha asegurado que tienen «muchas ganas de volver a la carretera y volver a hacer conciertos», ya que sólo han hecho uno después de la pandemia al estar centrados en la producción de este nuevo disco y la preparación del musical 'Pares normals', que se pudo ver en el Teatre Poliorama de Barcelona.

«Notamos que la gente que nos escucha tiene ganas de Amics y esto hace que contemos los días para subir a los escenarios y hacer un espectáculo que sorprenderá», ha asegurado Alegret, añadiendo que los directos están cuidados al detalle para emocionar al espectador, aunque también dejan algunos momentos para la improvisación.

Con amaral, andrea motis y marco mezquida

De este nuevo proyecto destacan las colaboraciones con otras cantantes como Eva Amaral ('La nit sembla que serà nostra') y Andrea Motis ('Cada cel'), así como la que tienen con el pianista Marco Mezquida ('Estimeu-me').

Por su parte, Ferran Piqué ha explicado que con 'La nit sembla que serà nostre' han querido plasmar «el choque» generacional que sienten las personas en su cuarentena cuando salen de fiesta y se encuentran a personas cada vez más jóvenes.

Para él, Amaral ha aportado «la guinda del pastel» a la canción, con la que se sintió muy identificada cuando la escuchó por primera vez, y ha valorado que se haya animado a cantarla en catalán.

álbum editado y nuevo videoclip

Además de estas tres colaboraciones, completan el álbum las canciones 'De córrer per tot Nova York'; 'Un bon exemple'; 'Citant Mercè Rodoreda'; 'Un dia com un altre' y 'Allà on volia', esta última acompañada por un videoclip, también publicado este viernes.

Finalmente, Joan Enric Barceló ha destacado que con este álbum el grupo vuelve a la autoedición, «después de pasar por muchas discográficas, multinacionales y empresas más locales», y que se trata de una apuesta por ellos mismos.

Els Amics de les Arts compartirán por primera vez con el público las canciones de 'Allà on volia' los días 6 de mayo en Girona, dentro del Festival Strenes, y 13 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona, dentro del cartel del Guitar BCN.