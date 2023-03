La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aconsejado este viernes a la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central, Reyes Maroto, que «no deje el Ministerio» para hacer campaña a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

«Que no deje el Ministerio, que se centre más en él, porque por el grado de ejecución parece que no es lo suyo, y debería conocer mejor Madrid; cuando entré en política me dijeron que era muy buena persona, y lo voy a ser», ha manifestado durante el desayuno informativo de Europa Press Madrid.

Así se ha expresado Begoña Villacís tras ser requerida por la propuesta de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid de hacer un mapa de pisos turísticos en la capital y poner a disposición de los madrileños viviendas públicas de alquiler a bajo precio si llega a ser alcaldesa en las próximas elecciones.