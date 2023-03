Más Madrid acusa a Almeida de dejar la ciudad "en números rojos" por primera vez en 12 años: "¿Dónde está el dinero?"

Más Madrid ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de dejar la ciudad «en números rojos» con un déficit registrado en el Ministerio de Hacienda al cierre de 2022 de 357 millones de euros y después de haber heredado del gobierno de Manuela Carmena un superávit de 1.057 millones, una situación que se da «por primera vez en doce años» por «no saber recaudar». «¿Dónde está el dinero?», se preguntan.

En rueda de prensa, los concejales Pilar Sánchez y Miguel Montejo han alertado de «unos números preocupantes, que suponen que por primera vez en doce años el Ayuntamiento entra en pérdidas». Madrid es «una ciudad en números rojos, a pesar de que cuando Almeida llegó a la Alcaldía se encontró unas cuentas saneadas, con 1.057 millones de superávit, pero se lo ha fundido, lo ha derrochado y sin hacer ninguna obra de transformación», ha destacado la portavoz adjunta del grupo, Pilar Sánchez.

Eso lleva al principal grupo de la oposición a preguntarse por el destino del dinero público. «¿Dónde está el dinero, Almeida?», ha lanzado la edil, tras cargar contra la «nefasta gestión» de los 'populares'.

"almeida ha estado viviendo por encima de sus posibilidades"

«¿Dónde está el dinero? No en los 78.000 árboles muertos, en la tala en Arganzuela o en el 010. Y eso que ha tenido todo a su favor, con transferencias del Estado y sin regla de gasto. A pesar de eso ha dilapidado el ahorro del anterior gobierno, el ahorro de los vecinos y vecinas porque Almeida ha estado viviendo por encima de sus posibilidades a costa del dinero de todos», ha condenado la concejala.

Montejo, por su parte, ha incidido en que las transferencias del Estado han aumentado un 16% y que eso se suma a los 340 millones de euros adicionales con «el regalo de los fondos europeos que el PP quiso boicotear».

«José Luis Martínez-Almeida es el peor alcalde que ha tenido Madrid», ha sentenciado Montejo, que ha incidido en esos 357 millones de déficit y sin haber sacado adelante el presupuesto de 2023, lo que supone dejar a la ciudad en «una situación comprometida».

"de stradivarius afinado a pandereta rota"

Montejo, portavoz de Hacienda en Más Madrid, ha ubicado el origen de esta situación en el empeño del Gobierno encabezado por Almeida en «regalar 200 euros de IBI a una vivienda de 300 metros en la Castellana a cambio de 13 euros (de ahorro) para una familia en un piso medio de 50 metros».

En Más Madrid apuntan como origen del déficit a las bajadas impositivas desequilibradas y que «no son capaces de recaudar impuestos». «Un Gobierno municipal tiene que recoger la basura y recaudar impuestos», ha resumido Montejo.

Si Más Madrid alcanzase la Alcaldía tras el 28M tiene claro que lo primero que harían sería «recomponer la Agencia Tributaria». «A un gobierno de Más Madrid esto no le va a pasar», ha aseverado Montejo, que ha aplaudido la «gestión impecable» del Ejecutivo presidido por Carmena, «que redujo la deuda al 50 por ciento y mantuvo el superávit todo el tiempo».

«Le dejamos como herencia un stradivarius afinado y él va a dejar una pandereta rota», ha recriminado Miguel Montejo, que pone el foco de esta situación en que el Gobierno de Almeida «no ha sabido recaudar». Esto le ha llevado a recordar que el Pleno celebrado en enero aprobó por mayoría el cese de la directora de la Agencia Tributaria.

Cibeles estaría intervenido sin la liberación de la regla de gasto

El edil de Más Madrid ha asegurado que la Agencia Tributaria ha dejado de recaudar cientos de millones previstos en IBI, Plusvalía o tasas, lo que deriva en los número rojos de Cibeles, situación que se alcanza «a pesar de que el Gobierno de España les liberó de la regla de gasto». «Si no hubiese sido por esto, el Ayuntamiento estaría intervenido», ha advertido.

A lo que ha añadido que esos 357 millones de déficit podrían haber alcanzado los 500 si Madrid Destino, Madrid Salud o la Agencia para el Empleo no hubieran decidido no gastar 141 millones de euros. «Se han gastado los presupuestos más altos de la historia», ha subrayado. «Entre contratitos, San Chin Choon y fracasos como Bicimad Go, ahora se le suma que no son capaces de recaudar impuestos», ha criticado el concejal de Más Madrid.

En el principal grupo de la oposición tumban cualquier justificación del Ejecutivo municipal de culpar al Gobierno central. «¿Por qué una norma que actúa sobre todos los ayuntamientos solamente es negativa en Madrid?», se han preguntado, después de exigir la asunción de responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Almeida. Más Madrid ha reclamado «que se tomen en serio la Agencia Tributaria y que dejen de tirar el dinero en contratos absurdos en una relación de amiguetes».

Por último, Miguel Montejo ha aclarado que tuvieron conocimiento del déficit de 357 millones por el informe que la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, se ve obligada a enviar al ministerio que encabeza María Jesús Montero. Ya en el último Pleno Más Madrid preguntó a Hidalgo «por qué tardaba tanto en emitir el cierre provisional de diciembre».