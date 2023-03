Más de 50.000 personas, según las organizaciones convocantes, se han manifestado este miércoles, 8 de marzo, por el centro de Zaragoza, convocadas por la Asamblea 8M y la Coordinadora de Organizaciones Feministas, con el lema 'Con todas y a por todas, nadie nos silencia'.

La portavoz de la Asamblea 8M, Paz Blázquez, ha declarado a Europa Press: «Nos queremos vivas, libres y sin miedo; nuestra lucha es diaria».

También ha defendido la Ley Integral de Libertad Sexual, la ley del 'solo sí es sí', porque «pone el consentimiento en el centro», lo que reivindica el movimiento feminista desde hace «muchos años». Blázquez ha reclamado «que no se revictimice a las mujeres agredidas sexualmente y poner en el centro los cuidados integrales y la formación, y la educación sexual y afectiva a edad temprana para que no se produzcan agresiones».

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asistido a la manifestación, indicando a los medios de comunicación que el Ejecutivo ha invertido muchos recursos económicos «para ir eliminando obstáculos y barreras y para que las mujeres accedan a todas las responsabilidades, que adquieran todos los derechos en todos los órdenes de la vida y progresen en el mundo del trabajo, en la dirección empresarial, y que la brecha de género que todavía existe se vaya acortando».

«Soy optimista, Aragón es una de las comunidades donde la brecha de la desigualdad en todos los órdenes es más reducida», ha aseverado Lambán, enfatizando que en derechos sociales se ha avanzado mucho y que en la Comunidad «las mujeres han tenido la oportunidad de desplegar su talento y equipararse con los hombres en todos los órdenes».

Javier Lambán ha hecho hincapié en que «el PSOE ha sido el protagonista absoluto en las últimas décadas de la agenda feminista que ha hecho que esos obstáculos se hayan ido reduciendo paulatinamente». También ha comentado que las mujeres «han ido tomando consciencia de su potencialidad, no necesitan que nadie las trate como menores de edad».

Ley 'sí es sí'

El jefe del Ejecutivo autonómico ha emplazado, nuevamente, a «revisar de arriba a abajo» la Ley de 'Solo sí es sí' y ha asegurado que seguirá trabajando para que «a corto plazo no quede ni un solo obstáculo que superar, primero por pura ética y porque la humanidad lleva siglos prescindiendo de las mujeres y cuando han ido irrumpiendo en la política, la literatura y la empresa han demostrado que no solo son equiparables, sino en muchos casos mucho mejor que los hombres», de forma que «la lucha por los derechos no solo es cuestión de ética, sino de eficiencia y eficacia».

«Uno viene aquí a participar en este tipo de manifestaciones no para defender extravagancias y leyes que no tienen razón de ser, sino para ponerse del lado de la mayoría de las mujeres, para apoyarles en ese logro, que la equiparación sea realidad cuanto antes y no haya una sola brecha».

A su juicio, «el PP se apunta a esta causa de manera hipócrita y cínica». Ha recalcado que «el PSOE representa a la generalidad de mujeres y hombres decentes», puntualizando que no tiene problema en que el PP haya apoyado la reforma de la ley 'solo sí es sí' porque no puede ser que esta normal «surta efectos contrarios a los pretendidos por el legislador», lo que «a la gente que hemos creído siempre en la justicia y la ética de la causa feminista nos destroza».

El líder de Cs, Daniel Pérez Calvo ha dicho que «ojalá todos los días fueran 8 de Marzo», añadiendo que «es verdad que hoy toca reivindicar, pero también reconocer lo mucho que ha cambiado la sociedad los últimos años».

«Hay que continuar y eso no se consigue con políticas electoralistas y a interés de parte» porque «no se trata de una cuestión de cuotas, sino de reconocer el mérito y capacidad de cualquier mujer».

En la manifestación también han participado representantes de otros partidos políticos, como del PP, como su candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, junto con varias concejalas 'populares' del Ayuntamiento de Zaragoza y diputadas en las Cortes de Aragón. Igualmente, han acudido responsables de Podemos, de CHA, del Partido Aragonés y de IU.