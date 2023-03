La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado como un «fracaso» y una «vergüenza» que haya dos manifestaciones en el 8M, Día Internacional de la Mujer, por la capital y ha reivindicado a las mujeres que «no cumplen canones».

«Me parece una vergüenza que haya dos manifestaciones (...) El feminismo que está defendiendo Podemos y compañía se va haciendo más pequeño, tienes que cumplir con tantos requisitos para formar parte que se va a quedar en nada», ha afirmado la vicealcaldesa desde Cibeles antes de participar en la manifestación organizada por la Comisión 8M, donde ha repartido pegatinas con el lema 'Mala mujer'.

La vicealcaldesa ha defendido que un año más se ha unido a la marcha del 8M. «Siempre he dicho que no me iban a conseguir sacar de aquí por más que me he encontrado con todo tipo de agresiones, de comportamientos muy autoritarios», ha subrayado.

Así, ha cargado contra aquellos que «piensan que patrocinan a las mujeres» y que quieren que se cumplan con «su canon de mujer perfecta». «El canon de mujer perfecta lo hemos sufrido mucho a lo largo de la historia, antes las malas mujeres eran las que no cocinaban ni tenían la cena perfecta (:..) para las actuales feministas somos malas mujeres las que no somos de izquierdas o a las que nos gusta un piropo en un momento dado», ha apostillado.

Villacís cree que el debate sobre el feminismo en España «se está degradando a unos pasos agigantados» y ha censurado que lo que vivió ayer en el Congreso con la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' fue «absolutamente esperpéntico».

En esta línea, ha reivindicado a las «mujeres reales que tienen otros problemas» y que no tienen que ver «con el tipo de práctica sexual que le parece a Irene Montero más adecuado».

Además, ha cargado contra la legislatura «más dañina» de un Ministerio de Igualdad que asegura que ha conseguido que las mujeres «se enfrenten».

Por su parte, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez, ha expresado su preocupación por que después de pasar 20 años acudiendo a manifestaciones del 8M se esté produciendo es «resquebrajamiento» de la igualdad. «Dividen a las mujeres, nos parece que es un retroceso», ha valorado.