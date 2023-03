El orden del día del Pleno del Parlamento de Andalucía de la próxima semana tendrá el jueves, día 9, un nuevo protagonista en el turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por cuanto será el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía y miembro de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien asuma ese papel en lugar de quien lo ha hecho en exclusiva hasta el momento en esta XII Legislatura: la portavoz del grupo y dirigente de IU, Inmaculada Nieto.

Aun cuando en el acuerdo que se difundió a las medios de comunicación en el plazo de cierre de presentación de las candidaturas a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022 se señaló sobre la actividad parlamentaria que las preguntas al presidente andaluz serían alternas entre Izquierda Unida y Podemos, fuentes de la Portavocía del Grupo consultadas por Europa Press sostienen que «es el reparto que se ha establecido para este Pleno en el seno del grupo parlamentario y la coalición».

Estas mismas fuentes apuntan seguidamente que «no es algo que se haya establecido como método para la legislatura», de manera que para las siguientes sesiones plenarias la previsión es que «seguirá la misma metodología, lo que se establezca», con el matiz de que «no existe una alternancia como tal establecida».

Delgado, en rueda de prensa: el acuerdo no se está cumpliendo

El propio Juan Antonio Delgado llegó a denunciar en una rueda de prensa, el 7 de noviembre de 2022, que «no se está cumpliendo» el acuerdo que sellaron Izquierda Unida, Podemos Andalucía, Más País Andalucía, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde para su comparecencia electoral como coalición bajo la marca Por Andalucía.

Delgado lanzó este mensaje un par de meses después del episodio que se vivió en septiembre de 2022 con la sustitución de quien a partir de julio había sido la representante de Por Andalucía en la Mesa del Parlamento de Andalucía, la dirigente de Podemos Andalucía Alejandra Durán, quien fue reemplazada por la también portavoz adjunta de Por Andalucía y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez.

El portavoz adjunto de Por Andalucía apuntó a ese relevo para afear que «eso estaba en el acuerdo» e insistir en la idea de que «no se está cumpliendo» el pacto para la representatividad posterior de cada partido en las instituciones, a lo que sumó el hecho de la alternancia en las preguntas dirigidas a Moreno en la sesión de los jueves del Pleno del Parlamento.

«Hay cosas que no me gustan, pero no voy a meter palos, no voy a utilizar ruedas de prensa, -»y menos en el Parlamento si me dejan« algún día darlas, según apostilló- »para hablar de los problemas internos« porque »me daría vergüenza estar hablando de nosotros con todos los problemas que tienen los andaluces".

Valero: no puede haber crítica a cómo el grupo ha tomado decisiones

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, aseguró en enero de este año en el transcurso de una entrevista con Europa Press, a raíz de ese pronunciamiento público de Delgado, que «yo creo que no puede haber un ápice de crítica a cómo el grupo parlamentario, dirigido desde la mesa de partidos, iba tomando las decisiones que hoy son éstas y mañana podrán ser otras», pero que «siempre tendrán que partir del mayor grado de consenso posible».

«Esa es la línea que tenemos que seguir y la mejor para el grupo que las fuerzas políticas que lo impulsan, desde sus legítimos intereses, planteen qué es lo que creen que es mejor para el grupo» para «ir poniéndonos de acuerdo en cómo eso se traduce en el papel que cada uno ha de jugar», argumentó Valero.