El marido de la concejal socialista de Maracena (Granada) Vanessa Romero ha señalado este miércoles a los periodistas que su mujer se encuentra «muy mal» y «muy afectada» por el secuestro que sufrió el pasado 21 de febrero a manos del que aún era en ese momento pareja sentimental de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares (PSOE), y ha aludido a que durante el tiempo que la tuvo retenida en el maletero de su coche el secuestrador «hizo dos llamadas» aunque desconocen a quién.

Junto a ello, ha reconocido que su mujer tenía miedo a «represalias» y, aunque ha rehusado profundizar en la hipótesis de que pretendiera destapar una trama de corrupción en el Ayuntamiento, se ha mostrado convencido de que el secuestro estaba «preparado».

El marido de la concejal, Luis Sánchez, ha acudido este miércoles al pleno extraordinario que se está celebrando en el Ayuntamiento de Maracena a cuenta de este secuestro, por el que el presunto secuestrador se encuentra desde la semana pasada en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras acogerse a su derecho a no declarar.

Allí ha explicado que su mujer se encuentra «mal», «en tratamiento psicológico» y «no quiere ni salir a la calle» tras lo ocurrido, y hasta el momento no ha hablado con la alcaldesa ni con su entorno, algo que no pretende hacer hasta que no sepa «cómo ha sido todo» y «si hay alguien más implicado». «Ella ni quiere ni puede hablar, hablará en su momento», ha asegurado.

Sobre el día del secuestro, su mujer le ha relatado que cuando estaba presa en el maletero, atada de pies y manos con bridas y «pataleando» para intentar salir, el secuestrador le dijo que se callara porque tenía que «hacer dos llamadas» y aunque ella desconoce a quién pudo ser, ni la Guardia Civil se lo ha trasladado --la causa está declarada secreta por el juez-- ella le «sintió murmurar».

Su marido ha opinado que estaba todo «preparado» pues ese día el secuestrador no llevó a las hijas de su pareja --la alcaldesa-- al colegio; de modo que paró a la edil diciéndole que no tenía gasolina y al montarse en el coche la apuntó con una pistola, llegando en un momento dado a amenazarla con una barra de hierro para que se metiera en el maletero. «O te metes en el maletero o te rompo la cabeza», afirma que le dijo.

El hombre, quien ha lamentado la deriva que ha tomado el pleno dado que «la víctima aquí» es su esposa, ha rehusado profundizar en las hipótesis que apuntan a que su mujer pretendía destapar una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Maracena y ha dicho desconocer si ahora va a denunciar algo en este sentido, aunque ha reconocido a preguntas de los periodistas que «tenía papeles», que «no sabía si decir algo de irregularidades» y que tenía miedo a «represalias». También ha dicho que ella y la alcaldesa «no se llevaban bien».

Ha matizado en todo caso que él desconoce todo este asunto, «que no va a hablar de corrupción», y que tampoco sabe los papeles que su mujer llevaba en el coche. Ha trasladado únicamente su deseo de que «el que está en la cárcel pague muchos años» y si hay alguien más implicado, «también».