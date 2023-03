Espadas llama a Moreno a "preservar" la educación pública y a dejar de "despegarse cada vez más de la realidad" andaluza

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha realizado este miércoles un llamamiento al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a «preservar y proteger la educación pública», en un momento en el que, según ha denunciado, el jefe del Ejecutivo andaluz «parece despegarse cada vez más de la realidad y de los problemas» de la comunidad autónoma.

Son mensajes que Juan Espadas ha trasladado en el transcurso de una visita a Arcos de la Frontera (Cádiz), y al hilo del discurso que el presidente de la Junta pronunció este pasado martes en el acto de entrega de distinciones por el Día de Andalucía que se celebró en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Juan Espadas ha opinado al respecto que Moreno parecía hacer «bueno» este 28F «ese símil que dice algo así como que está muy bien acompañarse en la vida de fantasías, pero a él le faltaba la segunda parte de la cita, que es que lo mejor también es que en tu guía de cada día lo que no te debe faltar nunca es la realidad, y el problema del señor Moreno Bonilla es que parece despegarse cada vez más de la realidad y de los problemas, y acercarse a querer hablarnos sólo de ese mundo de fantasía que, desgraciadamente, no es la realidad del día a día de mucha gente que tiene problemas, que tiene reivindicaciones y que esperan que el Gobierno andaluz esté a la altura de poderlas resolver, y no de crearle más problemas», ha abundado.

Al hilo, el secretario general del PSOE-A ha aludido a la «realidad de vecinos» de la barriada rural de Junta de los Ríos, en Arcos, que cuenta con «un centro educativo público que miman con su Ayuntamiento, en el que van a seguir invirtiendo, pero que tienen un problema fundamental», derivado de la intención del Gobierno de Moreno de «seguir reduciendo líneas educativas para ahorrarse, entre comillas, profesores e ir cerrando determinados centros educativos», según ha advertido.

Espadas ha augurado que esa política educativa «va a generar un problema, sobre todo, en el medio rural», en barriadas como la que él ha visitado, donde, «suprimir una línea educativa, pasar de seis a cinco, genera un primer problema ya de carácter inmediato, que es juntar en un mismo aula a niños pequeñitos, de Infantil, de tres, cuatro años» de edad, «con niños que están en Primaria, de seis, siete años», que «nadie puede defender que puedan estar en un mismo aula compartiendo un programa docente, unos recursos formativos y, sobre todo, la preparación que necesitan».

Proceso de escolarización

Al hilo, Espadas ha remarcado que este 1 de marzo «se inicia el proceso de escolarización» en Andalucía, y «el 31 de marzo estos vecinos tienen que tener resuelto ese problema que genera la propia Consejería de Educación y su Delegación territorial cuando no atiende a los vecinos, no los escucha», y cuando «no les da la alternativa de poder mantener la situación que ahora mismo tiene este centro, mantener esas seis líneas que garantizarían tener una atención específica para los niños de tres, cuatro, cinco años» de edad, y «una atención también específica y diferenciada para los niños de seis, siete años, como viene sucediendo» hasta ahora, ha subrayado.

Espadas ha advertido de que «este es el problema real que tienen muchos municipios en Andalucía» y también «algunos barrios de grandes ciudades» como Sevilla, que «se están quedando sin líneas en centros educativos públicos, y que al final acaban teniendo como única oferta la enseñanza privada o concertada».

Según ha continuado el líder del PSOE-A, esto es también lo que Juanma Moreno «no supo atender hace unos meses, cuando se planteó una Iniciativa Legislativa Popular» en el Parlamento para pedir a la Junta «que se bajasen las ratios, el número de alumnos por aula, y no se suprimieran líneas educativas», y todo ello «para mejorar la calidad de la enseñanza».

«Así que hoy queremos trasladar este mensaje claro» de que «la educación pública hay que preservarla, hay que protegerla, y debemos seguir tratando y adecuando esa formación, protegiendo la educación infantil, diferenciándola de la Primaria», ha incidido Espadas, que ha abogado así por mantener en «barriadas rurales» como la citada de Arcos, «los centros cerca de las viviendas, cerca de donde realizan su vida» las familias de los alumnos, para no tener que «obligarles a elegir y tener que llevarse a niños muy pequeñitos a un transporte escolar cada mañana como única solución, porque no van a estar dispuestos a que en la misma clase compartan sus recursos y su formación con niños un poco mayores», de Educación Primaria.

Espadas ha dicho que espera «que haya una reacción» por parte de la Junta y que «se vuelva a la situación que los vecinos están demandando», y ha anticipado que, «si esta voz no recibe una respuesta clara», trasladarán esta cuestión desde el Grupo Socialista al Parlamento andaluz, mediante preguntas a la consejera de Educación o con «iniciativas para que haya un compromiso público de mantenimiento de estas líneas educativas».