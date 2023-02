Una nave de alfalfa, de la empresa Alfalfa Hermanos Márquez, ubicada en el término municipal zaragozano de La Joyosa, ha ardido este martes, 28 de febrero. Está situada cerca de las vías del tren y de la A-68, por lo que desde el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza han avisado tanto a Adif, como a la Guardia Civil para proteger estas dos infraestructuras.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han explicado que, desde las 8.30 horas, los bomberos están trabajando para sofocar el incendio, declarado en una naves donde se almacenaban kilos de alfalfa, que han ardido de forma espontánea, ya que, según cuentan los bomberos, es una materia fácil de prender.

De hecho, no es la primera vez que se desplazan a esta nave por un incendio. No ha habido que lamentar daños personales y, en la zona, no hay viviendas ni otras naves, por lo que no hay riesgo grave de que se extienda y afecte a áreas residenciales.

El fuego sigue activo y los bomberos están tratando de apagarlo con todos los medios disponibles, y en colaboración con los efectivos de la Diputación de Zaragoza. Al mismo tiempo, están protegiendo también la nave contigua, que de momento no está afectada, y los depósitos de gasoil que hay dentro del recinto exterior de la empresa.

Los medios desplazados son cuatro bombas nodrizas pesadas, una bomba urbana pesada, una bomba rural pesada, dos bombas urbanas ligeras, una ambulancia y la unidad de mando.