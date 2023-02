Urtaran dice que Vitoria-Gasteiz "se merece lo mismo que Bilbao" y quiere una entrada soterrada del TAV

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha afirmado que Vitoria-Gasteiz «se merece lo mismo que Bilbao» y quieren una entrada soterrada para el Tren de Alta Velocidad (TAV), por lo que «no vamos a ser menos» que otras ciudades.

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Urtaran ha reconocido que le sorprende que, «tanto a nivel político como técnico, personas que han tenido cierto predicamento en este Ayuntamiento se cuestionen el soterramiento».

«Si Bilbao lo tiene, con todo el respeto, o Murcia o Córdoba tienen una entrada soterrada de alta velocidad, ¿por qué no la va a tener Vitoria?», se ha preguntado, para asegurar que él no va a renunciar nunca a que la entrada del alta velocidad de Vitoria se haga de forma soterrada, porque, entre otras cosas, «así se acordó» por las administraciones que forman parte del proyecto.

En ese sentido, preguntado por las declaraciones de Alfredo Piris, el que fuera, entre otros cargos, gerente de la sociedad 'Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia S.A.', constituida en 2010 para gestionar los terrenos que quedarían liberados por el soterramiento, en las que afirmó no creer en el soterramiento del tren a su paso por Vitoria, el alcalde ha confiado en que «eso no sea la tónica en el futuro».

Asimismo, ha precisado que no se refiere únicamente a las declaraciones de Piris, ya que, según ha recordado, «el anterior alcalde del PP presentó la alternativa en superficie con unas tejanas y haciendo una remodelación de la actual estación» y el actual delegado del Gobierno, Denis Itxaso, «en numerosas ocasiones ha dicho que quizás en Vitoria no es necesario o no van a poder abordar el soterramiento», mientras que «también algún consejero del área socialista ha trasladado que quizás la entrada en Vitoria-Gasteiz deba ser inicialmente en superficie».

Por ello, ha insistido en que le sorprende que «personas que han tenido cierto predicamiento en la ciudad y que han trabajado, entre otras cosas, por desarrollar una entrada integrada y soterrada de la alta velocidad, ahora digan que no es necesario». «Pues sí es necesario, porque Vitoria se merece lo mismo que otras ciudades y no vamos a ser menos», ha reiterado.

Vitoria-Gasteiz, ha asegurado, «se merece lo mismo que Bilbao, que Córdoba o que Murcia, no vamos a ser menos». En esa línea, ha dicho que es «importante que todas las instituciones sepan que en Vitoria lo que queremos es lo mismo que se ha dado en otras ciudades y lo que se acordó en su día, que es una entrada soterrada de la alta velocidad, porque supone una gran oportunidad para el futuro de nuestra ciudad».

Errakaleor

Sobre el barrio 'ocupado' de Errekaleor, Urtaran ha indicado que «todavía no está definido cuál va a ser el uso que va a tener ese espacio» y ese es, según ha dicho, uno de los elementos que justifican que todavía el Ayuntamiento no haya actuado.

En cualquier caso, ha subrayado que, «al margen de que todavía no se haya actuado», la ocupación de Errekaleor «no es un programa el proyecto idílico, ejemplarizante y copiable», sino que se trata de unas personas «que se creen, con todos los derechos y ninguna obligación para la sociedad, que tienen un proyecto lo suficientemente ilusionante como para que puedan ocupar de forma ilegal unas viviendas, que son de todos, creyéndose y justificándose en sus derechos, pero sin aportar nada a la sociedad».

Tras remarcar que «no es el modelo de sociedad que defiende el PNV» ni el que defiende él«, ha afirmado que »los que lo defienden tendrán que justificar por qué estos son los privilegiados, la casta que puede tener un acceso a la vivienda, sin tener que abonar ningún tipo de obligación, pago o deber".

Ota

Respecto a las nuevas zonas de la OTA, Urtaran ha dicho que espera que para el próximo mes se pueda impulsar la ampliación a los barrios de Adurza, San Cristóbal y Judimendi, así como ir trabajando para digitalizar el conjunto de la OTA antes de que acabe la legislatura.

Según ha explicado, los expendedores ya han llegado y se irán colocando en los próximos días, mientras que para hacer las tareas de pintado de las nuevas zonas se necesita que el clima sea «un poco más seco y cálido, porque, de lo contrario, la pintura no agarra bien y, precisamente, desde el 15 de enero no estamos viviendo una climatología que sea seca y cálida en esta ciudad», por lo que «tardaremos un poquito más».