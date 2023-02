Juristes Valencians denuncia "discriminación absoluta" a Comunitat y exige "acabar con años de autogobierno recortado"

La Asociación de Juristes Valencians ha organizado este domingo una concentración en la plaza de la Virgen de València para denunciar la «discriminación absoluta» del Gobierno y el Congreso de los Diputados hacia la «agenda valenciana de necesidades sociales», con hincapié en el reconocimiento del derecho civil valenciano para «acabar con años de autogobierno recortado» de la Comunitat Valenciana.

De esta forma, decenas de personas han protestado bajo el lema 'Valencians, dignitat: sí' para exigir una financiación justa, el reconocimiento del derecho civil valenciano y el avance en el Corredor Mediterráneo, así como para oponerse a la «situación muy preocupante» del Trasvase Tajo-Segura o del servicio de Cercanías.

Entre los asistentes, se encontraban el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví; la diputada de Podemos en el Congreso Rosa Medel; el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera; el alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldesa de València Sandra Gómez; el exconseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de València y vicesecretaria del PPCV, María José Ferrero, entre otros.

Asimismo, han estado presentes el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, CEV, Salvador Navarro; el presidente de la AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; o representantes de la sociedad civil como el vicepresidente jurídico de Libertad VCF, David Núñez.

El presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha denunciado que los valencianos están «profundamente molestos» con la «actitud de los políticos» del Congreso de los Diputados y el Gobierno «respecto a la agenda valenciana de necesidades sociales». «Esta situación se ve agravada desde hace siete años con una pérdida muy relevante de autogobierno, después de que unas sentencias del año 2016 anularon el derecho civil valenciano previsto en el Estatut», ha denunciado.

En esta misma línea, ha lamentado que, «desde hace tres años, no se ha hecho nada por el derecho civil valenciano», y ha defendido que, si se incluyera en la reforma del artículo 49 que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados, los valencianos «tendrían un derecho de más familia más directo y útil como otras seis CCAA de España, o sería posible hacer cambios en el sistema sucesorio actual».

A su juicio, «aunque PSOE y PP estatales vienen mucho por València no están haciendo lo suficiente» y «no han cambiado de criterio» para incluir el derecho civil valencianos en la Constitución. En este punto, Chirivella ha afeado al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que, «después de siete años de autogobierno recortado, no esté presionando con mucha más energía delante del Gobierno».

Por otra parte, Chirivella ha criticado que en la Comunitat Valenciana «existe un enorme déficit de inversión del Estado en la Comunitat, especialmente en la provincia de Alicante, con un modelo financiero caducado desde 2014 que no se termina de corregir nunca; estamos en una situación muy preocupante respecto a las infraestructuras ferroviarias, con unas Cercanías que hacen imposible poder trasladarse al sur de la provincia de Alicante y el norte de Castellón, y el Corredor Mediterráneo nunca termina de concluirse».

"estamos atrapados"

Por su parte, Joan Baldoví ha señalado que la solución «fácil y rápida» para incluir el derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución es «votar la enmienda presentada por Compromís». «Entonces tendremos capacidad para recuperar nuestro derecho civil», ha aseverado, y ha remarcado que «lo que no le gusta» son «muchas fotos, pero pocos votos». «Lo que tienen que hacer los diputados en el Congreso es votar como valencianos y votar el derecho civil valenciano para que existe la posibilidad de que los valencianos lo recuperemos», ha añadido.

Vicent Soler ha apuntado que la «razón» de esta concentración es «muy sencilla»: «Se ha avanzado mucho en derechos civiles, individuales, sociales y colectivos, pero en ese proceso de consecución de nuevos derechos hay algunas asignaturas pendientes». «En el caso de los valencianos, cuesta poco dinero y mucha voluntad política conseguir equidad de tratamiento de los derechos históricos con el derecho civil valenciano», ha declarado.

«Se trata de una anomalía constitucional porque no puede ser que unas comunidades autónomas tengan unos derechos y la Comunitat Valenciana no los tenga», ha censurado, al tiempo que ha recalcado que la reforma constitucional «necesita las mayorías suficientes». "Estamos atrapados, pero los valencianos tenemos ganas de solucionar

problemas enquistados que no tienen ningún sentido, ni siquiera desde la filosofía constitucional", ha concluido.

"totalmente intolerable"

Asimismo, Joan Ribó ha considerado «totalmente intolerable» que «los dos grandes partidos a nivel estatal --PSOE y PP-- cuenten un cosa y cuando lleguen al Congreso de los Diputados hagan otra». «Ya está bien de que cuando la gente diga una cosa, cuando pase la Hoya de Buñol cambie de opinión, y en Madrid diga otra cosa», ha criticado.

Finalmente, Sandra Gómez ha destacado que el reconocimiento del derecho civil valenciano es «una cuestión de igualdad». «Esta es una ocasión para hacer un gran pacto entre todos partidos nacionales», ha propuesto, al tiempo que ha concluido que la Comunitat Valenciana «no quiere ser más que nadie, pero sí que se reconozca el derecho civil valenciano para acoplar las nuevas leyes a las actuales necesidades».