El exalcalde de Barcelona y candidato de Junts a la alcaldía, Xavier Trias, ha recalcado que, si gana las elecciones municipales de mayo, no pactará en ningún caso con la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: «Tengo claro con quien no gobernaré: la señora Colau, no entrará en mi gobierno».

En una entrevista en 'El País' recogida este domingo por Europa Press, Trias ha considerado que Barcelona «es una ciudad que se ha vuelto incómoda», y asegura que los barceloneses están perdiendo la autoestima. Entre ERC o el PSC, ha dicho que elegiría para pactar el grupo que esté dispuesto a apoyarlo: «Me puedo entender bien con ERC y con los socialistas, no pondré líneas rojas. Me siento cómodo hablando de sociovergencia». Preguntado sobre por qué no luce las siglas de Junts, el alcaldable ha defendido que intenta ser tan transversal como sea posible para sumar el máximo de gente, y ha aclarado que desde el primer día dijo «que la candidatura se llamaría Trias y sería muy Trias». También ha hablado sobre el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol: «Le quiero a mi lado. Es una persona a quien quiero profundamente».