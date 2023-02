Un apagón obliga a cerrar el Parque de Atracciones en su primer día de la temporada, aunque abrirá con normalidad mañana

Un apagón ha obligado a cerrar este viernes el Parque de Atracciones de Madrid en su primer día de apertura de la temporada, aunque el suministro eléctrico ya se ha restablecido y las instalaciones abrirán con normalidad mañana sábado.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del parque, la interrupción del suministro eléctrico se ha producido alrededor de las 13.00 horas de este viernes, lo que ha impedido el desarrollo de su normal actividad y ha obligado a desalojar a los visitantes.

Aunque dos horas después ya se había restablecido el suministro, los responsables del parque han optado por mantenerlo cerrado hasta mañana, cuando se espera que abra de nuevo con total normalidad.

Debido a esta interrupción en la actividad, el Parque de Atracciones ha ofrecido a los visitantes afectados la posibilidad de regresar con la misma entrada cualquier día del año o bien recuperar su importe.

No obstante, muchos de los visitantes contaban con un 'bonoparque', por lo que han aprovechado esta jornada no lectiva en la Comunidad de Madrid para acudir al Parque Warner o el Zoo. En el momento del incidente la afluencia no era muy numerosa, lo que ha facilitado el desalojo del parque, han reconocido las mismas fuentes.

Coincidiendo con este periodo de asueto para los escolares, el Parque de Atracciones abrirá sus puertas tanto el sábado y el domingo como el próximo lunes, 27 de febrero. Durante este último fin de semana de febrero, las familias podrán visitar la Piña de Bob Esponja y conocer al personaje y hacerse una foto de recuerdo.

Además, el barco de Bob Esponja recorrerá las calles del Parque de Atracciones al ritmo de divertidas y bailables canciones. Otros personajes como los cachorros de la Patrulla Canina, Patricio, Calamardo, Dora La Exploradora o las Tortujas Ninja ofrecerán un encuentro 'meet&greet' con los niños en el escenario de Nickelodeon.